Az elmúlt hétvégén szervezték meg Tamásiban a szüreti napokat, a város legjelentősebb rendezvényét, ahol – ahogy mondják – a hagyomány az érték. – Fontosak számunkra a városi rendezvények, hiszen a közösség összetartó erejét erősítik – foglalta össze a múlt hétvégi esemény jelentőségét Czink Judit, a programot szervező Tamási Művelődési Központ igazgatója.

A rendezvény hagyományosan szeptember második hétvégéjének pénteki napján indul, amikor afféle ráhangoló estét tartanak a szombati szüreti eseményre. Ez nem annyira a hagyományőrzésre épül, inkább a bor köré szerveződik, a borkultúra, a kulturált borfogyasztás és a térség borászatainak népszerűsítése a cél – fogalmazott Czink Judit. Ennek megfelelően a Tolnai borút pincészeteinek finomabbnál finomabb nedűit kóstolgathatták idén is az ide látogató családok, baráti társaságok, munkahelyi közösségek, miközben jóízűt beszélgethettek.

A péntek este csúcspontja minden évben egy-egy közismertebb együttes fellépése. Ezúttal sikerült egy igazi közönségmágnest meginvitálni: a Neoton Família koncertjére Tamásiban korábban soha nem látott, mintegy 3500 fős közönség érkezett, akik többségében jóval a műsor utánig, egészen éjfélig maradtak.

A szombati nap programja sokkal inkább a hagyományok köré épült: kora délután színes szüreti felvonulás indult, amelyen a város amatőr művészeti csoportjai, civil közösségei, az önkormányzat képviselői és Tamási testvérvárosainak delegációi egyaránt részt vettek. Ahogy ez megszokott, az útvonal mentén különböző megállókat tartottak, ahol különféle zenés-táncos produkciókkal szórakoztatták a nézőket.

Kicsik és nagyok egyaránt részt vettek a hagyományos szüreti felvonuláson (Fotó: Kiss Albert)

A felvonulás a művelődési központ előtti rendezvénytéren ért véget, ahol újabb hagyományőrző színpadi programok zajlottak. Fellépett a hatvanéves Tamási Koncert Fúvós­zenekar, a Pántlika Néptáncegyüttes különböző korosztályainak csoportjai, majd a Bátai Tamburazenekar és a Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület táncosai következtek. Este a Ladánybene 27 játszott, utána pedig vidám utcabálon mulathattak a helyiek éjfélig, ahol a kiváló hangulatot a Midnight Boogie zenekar muzsikája biztosította.

Tamási vezetése azonban nemcsak vidám programokról gondoskodik, pontosan látja, hogy valamennyi település, így városuk is nehéz időszak előtt áll. – Amennyire tudtunk, felkészültünk – mondja az energiaválság hatásaira célozva a település polgármestere. Porga Ferenc szerint biztató, hogy 2015 óta geotermikus energiával, vagyis 47 fokos termálvízzel fűtik a középületeiket, amely a jelenlegi helyzetben óriási érték.

– Középületeink többsége komplex energetikai felújításon esett át, a felújított, illetve új épületeink többségének villanyáram-ellátását napelemek támogatják. A geotermikus fűtésre emellett rá tudunk segíteni biomasszakazánnal a leghidegebb időszakokban, és közvilágítási rendszerünk is a legkorszerűbbek közé tartozik, a lámpatestek fényereje egyenként szabályozható – sorolta az energiatakarékosság érdekében korábban megvalósított fejlesztéseket. Mindezek mellett a lehető legtakarékosabb működésre kell törekedniük, véli.

A beruházásokat illetően úgy fogalmaz, a város az elmúlt évtizedben folyamatosan és dinamikusan fejlődött. Az utóbbi években átadták az új bölcsődei épületrészt, a Sportok Házát, a Zöld Pont és Civil Ház intézményt, emellett számos közterület, játszótér, út, járda újult meg városszerte. Ezenfelül folyamatosan bővítettek, fejlesztettek a Tamási ipaterületein elhelyezkedő cégek, vállalkozások is. Ennek is köszönhető, hogy folyamatosan növekedett a város iparűzésiadó-bevétele.

A DámPont Tamási büszkesége. A képen Porga Ferenc polgármester (Fotó: Gazsó R.)

A folyamatot a Covid-járvány sem tudta félbeszakítani, ám a jelenlegi gazdasági helyzetben Tamási tervezett nagy projektjeit, a tanuszoda építését, a gimnázium bővítését, a régi fürdő és a hivatal felújítását is kénytelenek elhalasztani. A városvezető abban bízik, hogy a válság nem tart örökké, és ezek a projektek, ha késve is, de megvalósíthatók lesznek.

– Ha jövő év elején nem tudjuk elkezdeni a fürdő felújítását, akkor mindenképpen helyre kell állítanunk a tűzeset által sérült tetőzetet, és a korábbi módon üzemeltetni az intézményt. Dönteni kell arról is, hogy a város visszaveszi-e az üzemeltetést, vagy továbbra is egy külső cég végezze azt – sorolta a feladatokat.

A DámPont betekintést nyújt a város és környékének látnivalóiba (Beküldött fotó)

– Célunk továbbra is egy élhető, otthonos, sok tekintetben önfenntartó zöldvárost építeni, ahol minden szolgáltatás, munkahely, infrastruktúra adott, rendelkezésre áll. Amellett, hogy a válságot, a lehető legkisebb vesztességgel kell menedzselnünk, már a mostani helyzetben arra kell készülnünk, hogy ha normalizálódik a helyzet, a város azonnal startolni tudjon. A képviselő-testület is ennek szellemében döntött nemrégiben egy munkásszálló megépítéséről a volt laktanya területén, mert ezzel a helyi gazdasági szereplőket előnyhöz tudnák juttatni. A munkásszálló-fejlesztés a város és a szomszédos két kisebb település szennyvízét is kezelő szenny­víztelep bővítését célzó beruházással egyetemben hazai forrásra épülő, megkezdett beruházásnak számít, ezért nem lesz befagyasztva egyik projekt sem – hangsúlyozza Porga Ferenc, akitől megtudtuk, hogy a szennyvíztelepprojekt lehetőséget ad az üdülőterület és néhány külterületi városrész bevonására is.

– Bízunk benne, hogy a TOP+-os források segítségével az Élhető város projektünk támogatáshoz jut, melyből a város társasházi lakóövezeteit szeretnénk fejleszteni, otthonossá, rendezettebbé tenni – tette hozzá a város vezetője.

Bővül a hálózat

A Miniszterelnökség és a PIP Nonprofit Kft. támogatásával év végére elkészül a külterületi ivóvízhálózat kiépítése. Ezzel több olyan külterületi lakott városrész jut egészséges ivóvízhez Tamásiban, ahol korábban nem volt vezetékes hálózat. A beruházás 200 háztartást, közel 400 lakost érint, Adorján-Újtelep, Adorjánpuszta, Öreghenye, Kosba, Újvárhegy, Tuskós lakóit is sikerül bekapcsolni az ivóvíz-szolgáltatás rendszerébe.

Instant túrák

Tamási büszkesége a DámPont Látogatóközpont, ahol sok izgalmas, interaktív kiállítás vár minden látogatóra. Új elemként ősztől elindulnak az instant túrák. A pecsétgyűjtő program segítségével az idelátogatók megismerhetik Tamási térségének természeti és épített csodáit. Augusztus végén bezárt a strand melletti Tourinform iroda, így a turisztikai információs szolgáltatás kizárólag a DámPontban érhető el.

Az összeállítás megjelenését támogatta Tamási Város Önkormányzata.