A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárának, a bonyhádi-dombóvári térség országgyűlési képviselőjének dr. Bokor Béla, a civil szervezet kuratóriumi elnöke adta át a kitüntetést – megköszönve neki példaértékű nemzetépítő tevékenységét. A díjat a Határon Túli Magyarok 30. Fesztiváljának Néptánc Gáláján vehette át az államtitkár, amely a baranyai megyeszékhelyen zajlott.

– Jó volt látni a Kárpát-medence valamennyi szegletéből érkezett csoportok, együttesek kiváló műsorát – mondta Potápi Árpád János. Hozzátette, ezúton is szívből gratulál nekik, valamint a szervezőknek, hogy idén is megvalósították a nemzeti összetartozást erősítő, több napos kulturális rendezvényt. – Ezek a programok is nagyban hozzájárulnak ahhoz a nemzetépítő munkához, amely 2010 óta összekovácsolta a világ magyarságát – fogalmazott Potápi Árpád János, aki nagy megtiszteltetésnek nevezte és megköszönte a civil szervezetnek az elismerést.