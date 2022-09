Idén 75 éve annak, hogy kitelepítették a felvidékieket, ötven éve írta alá Bátaszék és Nagysalló testvértelepülési együttműködését. Az évfordulókról Kemény Lajos, a helyi általános iskola volt igazgatója, az önkormányzat jelenlegi alpolgármestere foglalta össze gondolatait.

– Nem a matematikatanári énem erőlteti a 25-tel osztható számok felsorolását, hanem a 2022-es esztendő jubileumai illesztik egymás mellé a 25, 50 és 75-ös számokat. Mindegyik nevezetes évforduló az idén – mondta Kemény Lajos. – Nyilván a legnagyobb, az időben a legtávolabbi, a felvidékiek kitelepítésének 75. évfordulója 1947-et idézi, az 50 ugyanennek a szomorú történelmi eseménynek az 50. évfordulója volt 1997-ben, és a 25 pedig, hogy éppen negyedszázada – az 50. évfordulón – írta alá Bátaszék és a felvidéki Nagysalló a testvértelepülési együttműködésről szóló szerződést.

Amikor az 1989/90-es rendszerváltó időszak elindította a kelet-európai „szocialista országok dominósorának” eldőlését, érdeklődés indult a vasfüggönytől keletre lévő országok iránt a Nyugat részéről. Volt ebben kíváncsiság, segíteni akarás, gazdasági-kereskedelmi pozíciók keresése, és még sok minden. Nyilván nem az első vonalban, de hamarosan Bátaszék is képbe került. Ebből nőtt ki a ma is élő németországi partnerkapcsolat a Baden-Württembergben lévő Besigheim városával. Az első ilyen szerződés aláírásának is most van a 30. évfordulója.

Természetesen Bátaszéken is megindult a kapcsolatkeresés, elsősorban a „parázs a hamu alatt” érzésekből adódóan a trianoni elszakítottságban élő magyarok iránt, akikhez rokoni szálakkal is kötődtek az itt élők. A besigheimi kapcsolat létrejöttében és ápolásában is nagy szerepe volt a Bátaszékről Stuttgart környékére telepített svábságnak. A Felvidékről kitelepítettek egy része még megérte ennek a történelmi traumának az 50. évfordulóját, és 1997-ben már sokak szerették volna, ha az „óhazából” is kikerülne egy partnertelepülés Bátaszék számára.

Miután a Bátaszékre került felvidékiek közül a legtöbben Nagysallóból érkeztek, az érintettek elfogadták a választást, hogy ez a Léva közeli nagyközség legyen a jelölt. Nagysallóban is örömmel fogadták a kezdeményezést, és ezen a nevezetes évfordulón köttetett meg a partneri szerződés. Előbb Nagysallóban júniusban, majd Bátaszéken augusztusban. Ennek az idén volt a 25. évfordulója. Előbb Nagysallóban augusztus 19-20-án, majd szeptember 9-10-én Bátaszéken ünnepelték a kerek évfordulót. Mindkettő valamilyen helyi ünnepséghez kötődően: odaát a falu búcsújának, nálunk pedig a szüreti felvonulásnak a napján. A szüreti napról készült képek itt megtekinthetők.

Szép őszi időben tartották meg a Bornapon a szüreti felvonulást

Fotós: Makovics Kornél

A program részeként nagy sikerrel lépett fel a bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület tánccsoportja a Csurgó zenekar kíséretével. Az ünnepség legfelemelőbb mozzanata az a filmrészlet volt, amelyik az aláírás évében készült a nagysallói református istentiszteletről, és most – 25 év múlva, digitalizált változatban – mutatták be. Sokan láthattuk a 25 évvel korábbi önmagunkat, de szívszorító volt látni azokat is, akik akkor együtt hallgatták Hegedűs Lóránt református püspök igehirdetését, de ma már nincsenek köztünk.

A 25 év megünneplése Bátaszéken összekapcsolódott a Besigheim és Bátaszék közti partnerkapcsolat 30. évfordulójával, így a három település – és polgármestereik – ugyanakkor és ugyanott, a Kanizsai Dorottya Általános Iskola aulájában ünnepelték az évfordulókat. Az itteni kulturális műsort színesítette a Bátaszéki Pedagógus Kórus fellépése és a Heimat Német Nemzetiségi Egyesület ifjúsági tánccsoportja is a Felvidék Néptánc Egyesület tánccsoportja mellett.

A hétvégi rendezvénysorozatnak további nagyszerű és egyedi eseményei is voltak. A Romkertben felszentelték a dolinai kápolna majd 50 évig „rejtőzködő” harangját egy új haranglábbal együtt. Az ünnepi est fénypontja volt Balázs János Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész jótékonysági hangversenye a római katolikus templomban. Ennek a célja a Kálvária-kápolna felújításának támogatása.

A szombati ünnepi programok egy része a korábbi évek gyakorlata szerint zajlott. Volt szüreti felvonulás és II. Géza koronázási menete a gimnázium tanulóinak és tanárainak közreműködésével. Ugyanakkor kiemelkedő volt a bátaszéki népcsoportok azon kezdeményezése, hogy megnyitották „házaik” kapuját az ünneplők előtt, és étellel-itallal várták, fogadták a betérőket.