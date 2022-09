Az önkormányzatnál és az ahhoz tartozó intézményeknél a hivatalos fűtési szezon – október 15-től – április 15-ig – ideje alatt csökkentik az energiafelhasználást az alábbi lépések megtételével: a Bonyhádi Varázskapu Bölcsőde és Óvoda esetében a Rákóczi u. 31. szám alatti „Pitypang” telephelyét áthelyezik a Bolyai u. 7. szám alatti „Liget” telephelyre – valamennyi gyermek elhelyezésének biztosításával. Az erről szóló előterjesztés azt is rögzíti, hogy a szünetek időtartama alatt az intézmény visszatér a szülői igényfelmérésen alapuló ügyeleti rendszer szerinti működtetésre, ennek értelmében csak az ügyeletes telephelyet kell fűteni.

Arról is határoztak a város vezetői, hogy a Bonyhádi Sportcentrum esetében az energiaárak emelkedésével összefüggésben meghozott díjemelések mellett a Perczel Mór utca 44. szám alatti Perczel Kúria főépülete és a Sport utca 5. szám alatti Bonyhádi Sporttelep „régi öltözője” bezár. Emellett a labdarúgó egyesületek, valamint a kosárlabda egyesület tekintetében a díjmentes sportlétesítmény-használat felülvizsgálatára van szükség.

A Vörösmarty Mihály Művelődési Központ energiahatékonysági szempontból – a kulturális intézmények között – a legmodernebb épület: egy korábbi pályázatból megvalósult az épület hőszigetelése, a nyílászárók cseréje és napelemek kerültek a tetőre. Mindezeket alapul véve a Völgységi Múzeum, a Solymár Imre Városi Könyvtár és a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ dolgozóinak napi munkavégzése ebben az épületben a legoptimálisabb energiamegtakarítási szempontból. A Völgységi Múzeum esetében a kiállítások előzetes bejelentés alapján továbbra is látogathatóak. A Solymár Imre Városi Könyvtár hétfőn és pénteken, 14 és 18 óra között látogatható a könyvek kölcsönzése céljából.

A Bonyhádi Védőnői Szolgálat egészségügyi intézménynek minősül, így léghőmérséklet korlátozásra nem kerülhet sor. Kis alapterületű, önkormányzati tulajdonú, távfűtéses, alacsony rezsi igényű ingatlanban folyik a munka. Mindezt alapul véve nem szükséges korlátozó intézkedések bevezetése az intézményben – hangzott el a képviselő-testületi ülésen. A Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal esetében a pénteki munkavégzés helyett otthoni feladatellátást vezetnek be.

A Városháza épülete péntekenként zárva lesz. A Bonyhád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet esetében a pénteki munkavégzés helyett szintén otthoni feladatellátást vezetnek be. A Bonyhádi Gondozási Központban a Család és Gyermekjóléti Központ (Perczel utca 27.), valamint a Család és Gyermekjóléti Szolgálat (Perczel utca 27.) munkatársai 8-12 óráig a telephelyen, délutántól a járás településein és a családoknál végzik a munkájukat. Hétvégenként a kapcsolattartási ügyelet ellátása a telephelyen (Perczel utca 27.) egy kijelölt, 18 Celsius fokra fűtött helyiségben történik.

A Városi Tanuszoda esetében a nyitvatartás az alábbiak szerint alakul: hétfőtől péntekig nyitás 8 órakor, zárás 21 órakor. Szombaton nyitás 8 órakor, zárás 12 órakor. Vasárnap nyitás 14 órakor, zárás 18 órakor. A tanuszoda – igazodva az iskolai téli szünethez is – december 17-e és január 8-a között zárva lesz. Arról is döntés született, hogy az önkormányzat ötmillió forintot biztosít a majosi „Napsugár”, valamint a bonyhádi „Szélkakasos” óvoda, illetve a Gondozási Központ épületének 20 centiméter vastag födém szigetelésére. Arról is határoztak a város vezetői, hogy kikapcsoltatják a középületek díszvilágítását, a városi advent során megszokott díszvilágítások felkapcsolása pedig idén elmarad.

Valamennyi intézmény számára előírt intézkedésekről is döntöttek

Felhívták az intézményvezetők figyelmét az energiatakarékoskodási intézkedések megtételére. Ezzel összefüggésben minden intézményvezetőnek el kell készítenie egy egyedi fűtési protokollt, amely rögzíti az épületek hőfok igényét napokra és napszakokra lebontva. A dologi kiadások csökkentésénél nagy figyelmet kell fordítani az elektromos áramot használó berendezések ésszerű, energiatakarékos használatára (nyomtatók, fénymásolók, hűtőszekrények, hősugárzók). Az intézményvezetők további feladata ezen intézkedések teljesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, az energiagazdálkodást nyomon követő adatbázis létrehozása és vezetése.

Megyeri Zsolt irányítja októbertől a bonyhádi rendőrkapitányságot

Az ülésen tárgyalt 11 napirendi pont előtt Tolna megye rendőrfőkapitánya, Szabó Csaba arról tájékoztatta a város vezetőit, hogy dr. Biró Attila jelenlegi bonyhádi kapitányságvezető októbertől rendőrfőkapitány-helyettesként látja el feladatát. A helyére Megyeri Zsolt kerül, aki – dr. Biró Attila mellett – ugyancsak jelen volt a tanácskozáson. A leköszönő kapitányságvezető hálás volt a képviselő-testületnek a több mint kétéves jó együttműködésért. Az új vezető pedig arról biztosította a őket, hogy ennek jegyében szeretné folytatni a megkezdett munkát októbertől. A város vezetői többek között arról határoztak, hogy idén is csatlakozik Bonyhád a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz. A sajnálatos módon egyre inkább tapasztalt rongálások visszaszorítása érdekében pedig 4 térfigyelőkamerát helyeznek ki a családi pihenőpark területére.