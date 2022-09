Felnőtt egy nemzedék, akik hírből sem ismerik azt a kínzó érzést, amit úgy hívnak, hogy éhség, és nem ismerik a nélkülözést sem, mondta nemrégiben egy idős hölgy, aki a háború éveiről, majd azt követő időszakról beszélt. Igaza volt.

Gyerekkoromban még mosolyogtam a nagymamámon, amiért az utolsó, kiürült cukroszacskót is eltette, mondván, hátha jó lesz még valamire. Később értettem csak meg, hogy a háborúkat és ínséges időket jócskán megélt nemzedék számára miért is volt olyan nagyon fontos a spórolás. Ők inkább zoknit stoppoltak, foltot varrtak az elszakadt ruhára, mint újat vettek, továbbá a kert összes zöldségét és gyümölcsét befőzték, savanyították, aszalták télire. Érdemes tanulnunk a régi öregektől, mert havonta több ezer forint maradhat a pénztárcánkban, ha jól sáfárkodunk.

Praktikus előre összeírni, hogy az adott napon mit vásárolunk, illetve hét elején megtervezni a heti menüt. Jó tudni, hogy a piacon olcsóbbak az alapanyagok, oda menjünk először. És a turkálóból sem szégyen egy-egy ruhát megvásárolni.

Az egyik legnagyobb kiadást télen talán a fűtés jelenti. Tudományosan bizonyított, hogy a hálószobában nem érdemes túl melegen tartani a hőmérsékletet. A szakértők szerint a 17-20 fok legalkalmasabb arra, hogy jót és pihentetőt aludjunk. Azonban roppant kellemetlen a hálóban fagyoskodni addig, amíg nem alszunk el. Az egyik leggyakoribb ok, ha gyorsan kihűl a szoba, hogy huzatos az ablak. Sajnos nehéz észrevenni, ráadásul új ablakoknál is sűrűn felbukkanó probléma. Alaposan nézzük át az ablakokat, az esetleges lyukakat pedig kezeljük minél hamarabb. Ha szeretnénk biztosra menni, szerezzünk be ablakpárnát is. Nem is gondolnánk, mennyit ad a szoba hőérzetéhez egy vastag, meleg szőnyeg. Lehetőleg minél nagyobb területűt szerezzünk be, hogy mindenhol kellemes, puha meleg fogadja a talpunkat az éjszaka közepén is. Viszonylag nagyobb kiadás, ám mindenképpen megéri az árát, és olcsóbb, mint egy nyílászárócsere. A hőszigetelő függönyök jelentősen csökkentik az ablakokon át vesztett hő mennyiségét, ezzel biztosítva a kellemes hőérzetet.

Főzésnél ügyeljünk arra, hogy a megfelelő edényt a megfelelő méretű égőrózsa felett melegítsük. Sütés után hagyjuk nyitva a sütő ajtaját, hogy a kiszálló meleg rá tudjon segíteni a fűtésre. Mosás közben az energia legnagyobb része a mosóvíz felmelegítésére megy el, ezért amikor csak lehet, használjunk kímélőbb, alacsonyabb hőfokot. Ha csak vizet melegítünk, például teának, akkor érdemesebb a villanytűzhely helyett a mikrót használni, ez utóbbi kevesebbet fogyaszt.

Mindig húzzuk ki a konnektorból azokat a gépeket, amiket épp nem használunk. Ilyen például a telefonfeltöltő, a televízió, és más kütyük. Még akkor is fogyasztják az áramot, ha nem látjuk annak jelét.

Egyik olvasónk azt tanácsolta, hogy a legegyszerűbb, amivel sokat tudunk spórolni, ha kapcsolós elosztókat használunk és mikor nem használjuk, ezeket egyszerűen lekapcsoljuk, így semmi nem kap áramot. Egyéves intervallum alatt egy átlag háztartásban ez állítólag egyhavi villanyszámlának felel meg. Ha odakint süt a nap, húzzuk szét a függönyöket, hogy a meleg beáramolhasson a lakásba. Időben kezdjük el gyermekeinket az energiatakarékos életmódra szoktatni. Ebben sokat segíthetnek olyan számítógépes játékok, melyek célja a környezet megóvása.

Megkérdeztük: Ön hogyan próbál megtakarítani?

Szentes Gézáné:

– Mivel enni kell, az élelmiszereken már nem nagyon tudunk spórolni, hiszen eddig is ezt tettük. Nem vásárolunk ruhát, cipőt, új tévét és még sorolhatnám. Van egy kiskertem, amit ott megtermelek az jól jön, zöldség, paprika, paradicsom, uborka, tök, krumpli. Amit csak tudok elteszek télire. Mindig figyelem, hogy melyik üzletben mi akciós. Két unokám velünk lakik, összesen tíz unokám van.

Szentes Gézáné. Fotó: Makovics Kornél

Árva Ferencné:

– Egyedül élek, három fiam van, ők már önállóak. Nehéz beosztani azt a kevéske pénzt, ami minden hónapban megérkezik. Minden nagyon drága, eddig is próbáltam spórolni, ennél több mindenről már nem lehet lemondani. Több napra főzök, a tésztát nem veszem, hanem gyúrom. Az étkezésen tudok még spórolni. Próbálok nem teher lenni a gyermekeimnek, jó lenne ha tudnám őket segíteni.

Árva Ferencné. Fotó: Makovics Kornél

Deli Istvánné:

– Vidéken élek, fával fűtöm a lakást. Tavaly 30 mázsa fát kaptam azért a pénzért amiért idén 20 mázsát. A lányommal élek együtt, aki sajnos nagyon beteg. Van egy kiskertünk, idén a szárazság miatt nem sok minden termett. Próbálunk mi mindenen spórolni, de így is nagyon nehéz. Amíg tudtam, sokat dolgoztam, hogy több pénzünk legyen. Sajnos megöregedtem, sok a bajom már.