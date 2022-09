A vírus velünk volt egész nyáron, de szerencsére csak enyhe felső légúti betegség tüneteket mutattak a megbetegedettek. Sokan már bagatellizálták a fertőzést, fittyet hánytak az elkülönítés szabályaira – mondta dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos. – Enyhe vagy tünetszegény betegség után sokaknál jelentkezett covid utáni tünetegyüttes. Mivel átéltem, saját tapasztalatból mondom, nagyon rossz volt a hat hétig tartó fáradékonyság, fejfájás, visszatérő gyengeség, alvászavar.

Örökkévalóságnak tűnt, mire meggyógyultam. Azzal nyugtattam magam, hogy a tüneteim a kórkép részét képezik, és jó esetben néhány hét, maximum néhány hónap alatt javulnak vagy elviselhetővé válnak. Fontos a tesztelés, mert a vírus kimutatásának hiányában a covid utáni tünetegyüttes ijesztő volt, akár fölösleges vizsgálatok elvégzését vonhatja maga után. A covid utáni tünetegyüttes halmozódása érzékelhetően nagyobb probléma, mint maga a fertőzés – mondta a doktornő.

– Egyre több a posztcovidos gyerek. Ahogy a szakma előre jelezte, még az omikron sem mindenkinél zajlik enyhe betegség formájában. Idős embereken, a krónikus betegeken, különösen az immunbetegeken súlyos a kórkép, még akkor is, ha nem jár tüdőgyulladással. Az egyik páciensem így mondta el az átélteket a kontroll vizsgálaton: három napig csak feküdtem, vergődtem, mint a törött szárnyú madár. Vacogva mentem a fürdőbe. Olyan csatakos voltam, mintha vizes teknőbe feküdtem volna. Másik takarót kellett elővennem, mert még az is átázott. Utána napokig csak lézengtem.

A szeptemberben terjedő variáns nagyon erős fertőző képessége mellett jellemzően súlyosabb betegséget okoz, mint a nyári változat. A napi esetszám ingadozik. Tudjuk, hogy a koronavírus szezonális vírus, ami szezonon kívül sem tűnt el, ezért biztosra mondható, hogy ősszel egyre több lesz a fertőzött. Az időjárás és a zárt térben való csoportos együttlét miatt egyre több tünetes betegre számítok. Az eddigi vakcinák a súlyos betegségtől és a haláltól védtek meg bennünket. Sajnos a posztcovidtól nem védenek, de csökkentik a súlyosságát.

Ezek nem üres ígéretek, hanem vizsgálati eredmények. Egy immunbetegem, aki három oltást kapott, elkapta az omikront. Még a tizedik napon is pozitív volt a tesztje, a tizennegyedik napon így örvendezett a végre negatív eredményének.: „ azt mondják, hogy a betegség felér egy oltással!” Sajnos ez az mikronra nem igaz, csak az előző típusokra nézve. Van olyan oltott, egészséges, fiatal betegem, aki az omikron decemberi megjelenése óta negyedszer kapta el a fertőzést. Sírva nevettünk az eredményén.

– Az oltás is fejlődött, utánament a vírus történetének. Az oltópontokon náluk is megkezdődik a kétkomponensű oltások beadása. Alig vártam, hogy megérkezzen az új Pfizer oltóanyag. A pénteki rendelés után felveszem a megerősítő oltást. Ez a vakcina védelmet nyújt a vadvírus ellen és az Omikron BA. 1-es mutációja ellen is. Hosszútávon évi egy oltással megtartható a védettség és így az oltottaknak nem kell félniük a vírustól. Védekezni persze akkor is kell. Nálunk a rendelőben ozonizátorral fertőtlenítjük a felületeket, jelenleg is üzemel.

Szeretem az ózon illatát, nekem azt ígéri, hogy nem hemzsegnek körülöttem a kórokozók. Az omikront sokan félvállról veszik, és tele köhögik a várót és a rendelőt. Nehezen értik meg, hogy teszteléskor a szájukat el kell takarniuk a maszkkal vagy zsebkendővel, hogy köhögés, tüsszentés esetén ne terítsék be a rendelőt és a vizsgáló szakembert. Mert lehet, hogy a covidos után tüszős mandulás következik, akinek nagyon nem hiányzik a koronavírus jelenléte. Aki a tenyerébe köhög vagy tüsszent, az a kilincsre keni a kórokozót, amit naponta többször lefertőtlenítünk, de mégsem mindenki után.

A kétkomponensű vakcina csak emlékeztető oltásként adható. Alapimmunizálásra nem javasolják, mert kevesebb oltóanyagot tartalmaz, mint az elsődleges sorozat. Hogy mi, háziorvosok mikor oltunk, még nem tudni. Értelemszerűen ez attól függ, hogy mennyi bivalens oltóanyag érkezik, és milyen ütemezésben kapjuk meg.

Kilenc és fél milliót rendelt az ország, tehát mindenkinek jut belőle. Természetesen az egészségügyi dolgozókkal indul az oltás, de szerencsés lenne, ha a lakosság az a része sietne mielőbb felvenni az új vakcinát, akik csak kettő kínai oltást kapott, mert jellemzően az ő védettségük a leggyengébb. Az oltatlanok továbbra is nagy veszélyben vannak.

Sok a valótlan állítás

Újra és újra előkerülnek az oltást támadó, hibáztató tévhitek. Újonnan diagnosztizált tüdőtumoros betegem a Janssent okolja a betegsége kialakulásáért. Házastársa, aki szintén Janssent kapott rettegve kérdezi: „Lehet, hogy nekem is tüdőrákom lesz?” Remegő hangjából vádaskodást és szorongást éreztem egyszerre. Ebben az állapotban a tudat olyan szinten beszűkült, hogy képtelenek meghallani, megérteni, amit mondok, pedig biztosan tudom, hogy amit gondolnak és állítanak, az totális képtelenség. Tudományos alapot nélkülöző valótlan állítás, azaz tévhit. Sajnos többen jutnak rossz következtetésre.

Nézzük, mit gondolnak ők

A védőoltás egy orvosi beavatkozás, ami utána következik, az mind miatta van. Van oltási reakció, kézfájdalom, borzongás, ritkán láz, de az inkább már új fertőzés jele. Nagyon ritkán leírtak trombemboliás (vénás és embóliás trombózis) szövődményt, ami nagyságrendekkel ritkábban fordul elő, mint a fogamzásgátló szedése vagy covid fertőzés esetén. Az autoimmun betegséget beindíthatja, de nem okoz autoimmun betegséget a védőoltás. Ezek tudományos tények.

Jellemzően, amíg nem tudjuk valamilyen betegségnek az okát, addig hajlamosak vagyunk arra, hogy beavatkozásra, oltásra, gyógyszerre fogjuk. Tudjuk a daganatképződés okát és mechanizmusát. Dohányzás, légszennyezés és még sorolhatnám. A védőoltás már sokak életét megmentette, de ez a többségben nem tudatosul, ezért erről nem szól a fáma. Pedig a jó hírt kell terjesztenünk, nem a tévhiteket.