A gyerekektől azt kérik a pedagógusok, hogy maradjanak otthon, akkor is, ha csak náthásak. Akiknek pedig pozitív a tesztjük, jelezzék, mert akkor az osztálytársaik csak maszkban járhatnak iskolába.

A Baka István Általános Iskola igazgatója, Pál Tibor így vázolja a pillanatnyi helyzetet: – Hál’ istennek nálunk nincs nagyszámú megbetegedés. Néhány osztályban van egy-két Covid miatti hiányzó. Összesen négy tanuló érintett. A kormányhivatali előírásnak megfelelően azokban az osztályokban, ahol ilyen eset előfordult, a gyerekeknek öt napig kötelező a száj­maszk viselése.

Az érintett pedagógusoknak szintén. Nagy hangsúlyt fektetünk a kézfertőtlenítésre, és lázmérésre is van lehetőség. Átélt már ez az iskola is ennél sokkal rosszabb időszakokat is. Remélik, az idén nem lesz tömeges hiányzás, se online oktatásra való áttérés.