Utoljára három éve találkoztak azok a régi diákok, akik Szekszárdon az első pék osztályba jártak. Az akkori 505-ös szakiskola adott helyet a kaposvári élelmiszeripari szakiskola kihelyezett tagozatának, 1972-ben 32 péktanuló végzett itt.

– Ebből a létszámból végül öten maradtunk, akik pékként is fejezték be a munkás életüket nyugdíjas korukig, mondta Kászpári Károly. A volt péktanulók közül tízen már nem élnek, néhányan pedig életük során pályát módosítottak.

A mostani találkozón – hozzátartozókkal együtt – huszonheten voltak. Végül is mindegy ki, mikor hagyta el a szakmáját, a közös bennük az volt, hogy átlagon felül tisztelték a kenyér illatát, a kemence melegét, mondták a megjelentek. A megye különböző településeiről érkeztek a pékek a találkozóra a tengelici faluházba. A vacsorát is ők maguk készítették a helyi kemencében, karajt, kolbászt, csirkecombot sütöttek, hozzá salátát kínáltak, de volt több torta is. A vendéglátó pedig egy különleges kenyeret is sütött, ahogy ő mondta, bibliai kenyeret. Olyan alapanyagokat használt, amit a Biblia is megemlít, árpát, búzát, mézet, sót, innen az elnevezés. Ettek, ittak, közben sokat beszélgettek.

Sokat változott a technológia, a körülmények. Az egykori osztálytársak közül ketten voltak, akik önálló vállalkozásba – saját pékségbe – is belefogtak. Egyikük Kászpári Károly, a másik „diák” pedig Felcsúton nyitott üzletet. Itt még Orbán Viktort is kiszolgálta, amikor betért hozzá.

– Nagyon nehéz ez a szakma, főleg egy önálló vállalkozásban – mondta Kászpári Károly. – Most vasárnap van, délelőtt tíz óra, de egy óra múlva megyek, készítem a kovászt, a feleségem meg bekeveri a süteményeket, hogy hétfőn hajnalban friss termékekkel tudjuk a vásárlóinkat fogadni. Nincs tehát ünnep, kevés a pihenőnap.