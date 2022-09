Kedden feloszlott Ozora képviselő testülete. Így nem kizárt, hogy még ebben az évben időközi választás lesz a településen, ahol az arra jogosultak polgármestert és képviselőket is választanak.

Mi történt az ülésen és miért? Ezt a kérdést tettük fel Nagy Istvánné polgármesternek.

– Két képviselő, aki korábban mellettem állt, az ellenzékhez csatlakozott – mondta el a község vezetője. – Még én is keresem a választ arra, hogy miért fordultak ellenem. Hiszen semmi jelét nem adták annak, hogy nem értenek velem egyet. Ahogyan érzékelem, a helybeliek is hasonló tanácstalansággal nyugtázták a történteket. Egyébként a döntést jogszerűtlennek találom, állásfoglalást kérek a Tolna Megyei Kormányhivataltól és az illetékes választási irodáktól.

Helyemet, azaz a hivatalt nem hagyom el, hiszen számos kérdésben kell dönteni, hivatalos papírokat kell aláírni, pályázati kintlévőségeket kell begyűjteni és még sorolhatnám. Emellett éppen egy átfogó kincstári vizsgálatnak nézünk elébe. Felelős vezetőként teszem a munkámat, ahogyan eddig is tettem, immár a második ciklusban, nyolcadik éve Ozora és lakói javára. Lelkiismeretem tiszta. Ha időközi választás lesz, akkor a most ellenem fordult képviselők remélem tudják, hogy milyen komoly költségeket rónak a településre. Ezzel együtt máris kijelenthetem, hogy ha lesz, akkor természetesen indulni fogok ezen a megmérettetésen.

Sümegi Gábor képviselő, az ellenzék egyik meghatározó tagja is közreadta véleményét.

– Az elmúlt három évben bebizonyosodott, hogy nem tudunk együtt dolgozni a polgármesterrel – jelentette ki. – Több ok miatt döntöttünk úgy, hogy ez így nem mehet tovább. Nagy Istvánné kiváló szakembereket távolított el vezető pozíciókból. Ezen személyek, véleményünk szerint, nem érdemelték meg ezt az eljárást. Az önkormányzati hivatal hozzáértő dolgozói közül is többen kénytelenek voltak távozni. A jegyzők is egymást váltják nálunk. Értékes emberek kényszerűen elköltöztek tőlünk, csak azért, mert Nagy Istvánné a maga számára veszélyesnek tartotta ittlétüket. A helyi vállalkozók, akik tennének a településért, nem kapnak kellő támogatást.

Korábban Ozora díjakat elnyerő, virágos község volt. Most meg lehet nézni, hogy az elmúlt években a környezet, a falu képe mennyire a hátrányára változott. Nekünk, akik most a feloszlatásra szavaztunk, a faluról teljesen más az elképzelésünk. Várhatóan időközi választás lesz, valamikor decemberben. Ami engem illet, én indulni fogok a polgármesteri tisztségért.