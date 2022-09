Először szeretném megemlíteni sikeres pályázatainkat. Rendületlenül dolgozunk azon, hogy a Magyar Falu Program adta lehetőségeket a lehető legjobban kihasználjuk. Így többek között sikerült egy falubuszt beszereznünk, és felújítottuk a játszóteret, ahová új játékokat is kihelyeztünk. A JETA (Jövőnk Energiája Térségfejlesztő Alapítvány – Paks) pályázatokon nyert pénzből a ravatalozóhoz egy előtetőt építettünk, és beszereztünk egy halotthűtőt is. A maradék pénzből a játszóteret kerítettük el a nagyobb biztonság érdekében – mondta a polgármester.

Az események tekintetében sincs szégyenkezni valója a településnek. Hogy csak a legfontosabbakat említsük, májusban megrendezték a II. Kölesdi Lovasnapot, amelyen volt fogathajtó verseny és csikós bemutató is. A látványos esemény sok érdeklődőt vonzott, és nemcsak a helyieket mozgatta meg, számos érdeklődő érkezett a környező településekről is. Júniusban Trianonról az I. világháborús emlékműnél tartottak megemlékezést, ahol közreműködött a Zönge Népdalkör, Szabó Dávid és a medinai gitárszakkör.

Augusztus 16-án a Tolna Megyei Baleset-megelőzési Bizottság szervezésében megemlékeztek a Bartal György emlékműnél azokról az elhunytakról, akik Tolna megye közútjain balesetben veszítették életüket. Megyeri Zsolt alezredes megköszönte Kölesd önkormányzatának, hogy segítette az emlékmű közvetlen környezetének rendben tartását, és padokat helyezett ki a megemlékezők számára. A megjelent szervezetek ezután elhelyezték koszorúikat.

Emlékezés a balesetben elhunytakra (Fotó: S. B. M.)



A nyár utolsó hónapja programokban igen gazdag volt. Az ország születésnapján, augusztus 20-án kenyérszentelést és Ökomenikus Istentiszteletet tartottak, valamint megnyílt Mészárosné Antoni Melinda helyi festőművész kiállítása is. Egy héttel később folytatódtak a kulturális programok. A Tolna Megye Fesztiválnak adott otthont a Kismegyeháza udvara augusztus 27-én. Felpezsdült a község, és a környező településekről is érkeztek érdeklődők. A rendezvény a „Megyei identitás erősítése Szekszárdi és Tolnai járás” című projekt keretében valósult meg. Greifenstein József elmondta, nagyon örül, hogy a község hírnevét ez a színes és tartalmas program is öregbítette.

A Szent Korona másolatát is bemutatták a lovasnapon, amely látványos esemény volt (Fotó: Makovics Kornél)



– A lakosság helyben élvezhette a megye szülötteinek színvonalas előadását, kikapcsolódhattak és közösen tölhették el ezt a szép nyári délutánt és estét. Az előadások között minden korosztály találhatott kedvére valót, a gyermekeknek pedig kirakodóvásárral, népi játszóházzal, körhintával és kosaras hintával igyekeztünk kedveskedni – mondta a polgármester.

A program a szekszárdi Holló Zenekar Varázsének című zenés, gyermekverseket feldolgozó hangulatos műsorával kezdődött. Este hat órától a Tücsök Zenés Színpad folytatta a dalolást, majd a Fricska néptánc együttes lépett színpadra, akik modern köntösbe bújtatva adták elő néptáncos műsorukat. A felforrósodott hangulat tovább izzott, utánuk ugyanis a Tűzfészek Tűzzsonglőr Társulat rendkívül látványos koreográfiáját láthatta a nagyérdemű.

Pár nappal később, szeptember elsején Béri Balogh Ádámról emlékeztek meg a róla elnevezett általános iskola tanévnyitóján. Az esős idő miatt az iskolában tartották az ünnepséget. Baki László nyugdíjas pedagógus mondott beszédet, az önkormányzat nevében pedig a polgármester helyezte el az emlékezés virágait.

Ezt követően, ugyanezen a napon tizenegy órai kezdettel Kölesd volt a Megyenap házigazdája. Háromszázhuszonhárom éve már, hogy I. Lipót császár szeptember elsején pecséthasználati jogot adományozott Tolna megyének. E jeles esemény alkalmából minden évben az ősz első napján ünnepi közgyűlésen megemlékezést tart a Tolna Megyei Közgyűlés. A Kismegyeháza udvarán felállított sátorban fogadták a vendégeket.

A Tolna Megyei Önkormányzat e jeles alkalmat megragadva átadta az idei megyei kitüntetői díjakat azoknak, akik szűkebb hazánk gyarapításában jeleskedtek. A rendezvényen jelen volt Potápi Árpád János államtitkár, Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke és dr. Horváth Kálmán főispán is. Az ünnepség után Greifenstein József mondott pohárköszöntőt és gratulált minden díjazottnak.

Tolna megye napján megtelt a Kismegyeháza udvara (Fotó: Mártonfai Dénes)



Másnap, azaz szeptember másodikán tárogatókoncertet tartottak Béri Balogh Ádám tiszteletére. Ezen a napon vívták ugyanis 1708-ban a szabadságharc utolsó csatáját a Kölesd közelében lévő Harc hegyen. Másnap tanácskozást rendeztek a kuruc korról. A Béri Balogh Ádám Baráti Társaság tagjai tartottak előadást, akik immáron húsz éve járnak Kölesdre szeptember elején, és a szakmai nap zárásaként megkoszorúzták a kuruc brigadéros emléktábláját.

Béri Balogh Ádámra tárogatóval emlékeztek (Beküldött fotó)



A továbbiakban sem maradnak a helyiek program nélkül. Szeptember 24-én Borjádra, a II. Süni fesztiválra várják az érdeklődőket, valamint október elsején szüreti felvonulást tartanak Kölesden. Az őszi programok között helyet kapott az Idősek napja és decemberben karácsonyi koncert is lesz.