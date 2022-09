A Magyar Falu programban további százharmincmillió forintos össztámogatásból újulhatott meg a Bonyhádi Általános Iskola kakasdi Bezerédj Amália Tagintézménye, a pincehelyi Vörösmarty Mihály Általános Iskola, a Szakcsi Általános Iskola és a Teveli Általános Iskola. A következő tanévben ezen iskolák diákjai is már a korszerűsített épületekben szívhatják magukba a szükséges tudást.

A tankerület területén a 2020-as programban hat iskolát már felújítottak több mint száztízmillió forintos támogatással, így a szakcsi, a kakasdi és a pincehelyi iskola mellett a dalmandi, a hőgyészi és a szakályi diákok az idei tanévben már a korszerűsített iskolájukban tanulnak.

A tankerületi központ iskolái a tanév rendjéről szóló rendelet iránymutatásai alapján készültek az idei tanévre is. A tanulók a hagyományos, jelenléti oktatás-nevelésben részesülnek, azaz nem merült fel a távoktatás szükségessége sehol.

A tamási Würtz Ádám Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolához (AMI) tartoznak Szakály, Nagykónyi és Regöly általános iskolái, mint tagintézmények. – Minden iskolánkban elvégeztük a szokásos nyári karbantartási munkálatokat, kijavíttattuk a hibákat – mondta lapunknak Gasparics László intézményvezető. Az idei tanévet szeptember elsején, csütörtökön, reggel nyolc órakor az összes intézményükben ünnepélyes tanévnyitókkal indították, amelyeken összesen mintegy nyolcszázötven diákjuk vett részt.

Gasparics László intézményvezető azt is elmondta, hogy a Würtz Ádám Iskola a szeptembertől kezdődő Bankvelem program koordinátora, központi bázisintézménye. A program a gyerekek ismereteit bővíti a pénzhasználattal kapcsolatban, a tananyagokba épített ismeretekkel. Oktatási intézményeik továbbra is tagjai a Bázisiskolai Programnak, valamint az Ökoiskola címmel is büszkélkedhetnek.

Ősszel is lehet érettségi vizsgát tenni

Még ugyan csak most csengettek be a diákoknak, de sokuknak már illik figyelni a következő fontos határidőt. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint idén szeptember ötödikéig lehet jelentkezni az októberi-novemberi érettségi vizsgákra. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát is tehetnek. Az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján.

Idén az őszi érettségi vizsgaidőszak október tizennégytől november huszonötig tart. Az írásbeli vizsgákat október tizennegyedika és október huszonhetedika között tartják. Az emelt szintű szóbeli vizsgák időpontjai: november tizedike és tizennegyedike. A középszintű szóbeli vizsgák november huszonegyedike és huszonötödike között lesznek.