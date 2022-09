Mindezek mellett, kihasználhatjuk a kertben maradt üres részeket is. Olyan növények kerülhetnek most a földbe, mint a fokhagyma, a retek, a spenót vagy a takarmánybab, de arra ügyeljünk, hogy csak olyan fajtákat ültessünk, amelyek kifejezetten őszi vetésűek. A spenótot már most szeptemberben elvethetjük, ha jövő tavasszal minél hamarabb be szeretnénk takarítani. Arra figyeljünk, hogy sekélyen helyezzük el a magokat a földbe, mehet akár közvetlenül a kertbe, de cserépbe is ültethetjük, viszont a talajt minden esetben alaposan készítsük elő. Októbertől, illetve ahogy a nagyobb hidegek beütnek, takarjuk le valamilyen anyaggal a fejlődő növényeket, hogy melegben legyenek.

Többféle salátát is ültethetünk ilyenkor, ráadásul néhány hét múlva akár már be is takaríthatjuk őket. Ügyeljünk arra, hogy ha szabadföldbe kerülnek a magok, akkor az időjárástól viszonylag védett helyre kerüljenek, de ha cserépbe ültetünk salátát, akkor is óvjuk a növényeket. A megfelelő fajtaválasztás nagyon fontos a salátafélék őszi ültetésekor. Veteménybabot is vethetünk ősszel, a növény ugyanis áttelel, ami azt jelenti, hogy tavasszal már korán lesz termésünk. A retek alig pár hét alatt megérik, ezért érdemes szeptemberben ültetni belőle a kertben. A most még meleg talaj segíti az őszi vetésű fajtákat abban, hogy időben beérjenek, és hamar szedhetővé váljanak.

Ültessünk ősszel vöröshagymát a kertbe, így jövőre már kora tavasszal lesz saját termésünk. Olyan fajtát válasszunk, amely jól viseli az őszi és hűvösebb körülményeket, tehát mindenképp kései fajták kerüljenek a földbe. Fokhagymát is ültethetünk szeptemberben, figyeljünk arra, hogy 2,5 centiméter mélyre kerüljenek a gerezdek, és egymástól legalább 25 centiméter távolságra helyezzük el őket a megfelelően előkészített talajba. A hajtások már ősszel megjelenhetnek, ezek áttelelnek, és tavasszal ismét elkezdenek majd növekedni.