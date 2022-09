Az eseményen részt vett többek között Süli János államtitkár, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Mészáros Lajos, országgyűlési képviselő, dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei közgyűlés elnöke, dr. Simon László, a Fejér Megyei Kormányhivatal főispánja és Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere, továbbá a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának több tagja.

A Móricz Zsigmond Általános Iskola kórusának ünnepi műsorát követően dr. András István rektor köszöntötte az egyetem új hallgatóit, aki ezt követően fogadalmat tettek, melyben kijelentették, hogy a tanulmányaikat a tőlük telhető legjobb eredménnyel végzik, a tudomány nyújtotta ismereteket elsajátítják, magatartásukkal a Dunaújvárosi Egyetem hírnevét öregbítik, majd hivatalosan is polgárrá fogadta őket Alma Materük. Dr. András István beszédében beszámolt a hallgatói létszám növekedésről. A 2022-es felvételik eredményeként 7%-os emelkedés volt tapasztalható a felvételt nyert hallgatók számában, így közel 700 első éves hallgató kezdheti meg tanulmányait az intézményben. Az eseményen résztvevők betekintést nyerhettek az egyetem adta lehetőségekbe, de szó esett az intézmény fejlesztéséről is, és megtudhattuk, hogy a Paksi Kompetencia és Kutatóközpont 1,5 milliárd forintos projektje sikeresen lezárult.

A frissen felvételt nyert hallgatókat Süli János államtitkár is köszöntötte. A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy szándékaiban áll a Paks II. beruházás bázisát erősíteni a több évtizedes közös múltra való tekintettel, melyben a Dunaújvárosi Egyetem kulcsfontosságú szerepet tölt be, amely során létrejöhetett az Atomerőművi Képzési Bázis. Kiemelte, hogy a tanulás és önfejlesztés milyen fontos szerepet tölt be az életben és hallgatóinkat szorgalomra buzdította, hogy az itt megszerzett tudás birtokában elengedhetetlen munkaerőpiaci igényeket elégíthessenek ki, ugyanis „a jó szakemberre mindig szükség van”.

Beszédének végén Süli János így szólt a hallgatókhoz: „Az itt jelenlévők tanúi lehetnek annak, hogy a szakemberképzésnek és kutatás-fejlesztésnek olyan erőforrásközpontja jön létre az egyetem falai között, amelyre a térség vállalatai és a magyar nemzetgazdaság tartósan építhet. Ezen dolgozunk mi, és kérem, hogy dolgozzunk együtt!”