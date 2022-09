Gyurkovics János alpolgármester Szekszárd önkormányzata nevében pénteken köszöntötte tisztelettel és szeretettel Pap Antalnét, Juliska nénit, majd átadta neki Orbán Viktor miniszterelnök üdvözletét, amelyet fel is olvasott:

"Ez az emléklap hivatott kifejezni szépkorú polgáraink iránti tiszteletünket és hálánkat. Ebből az ünnepi alkalomból kívánok Önnek jó egészséget és további boldog éveket"

Gyurkovics János egy nagy csokor virágot és egy borítékot is átadott az ünnepeltnek, benne százszor ezer forinttal. Mint azt lapunknak elmondta, a legnagyobb örömmel jött erre az örvendetes eseményre, és jó látni, hogy a Mérey utcai idősek otthona dolgozói milyen bensőséges ünnepséget szerveztek az ünnepeltnek.

Gyurkovics János alpolgármester köszöntötte a születésnapos Pap Antalné Juliska nénit. (Fotó: M. D.)

Juliska néni egészségi állapota sajnos nem tette lehetővé, hogy beszéddel köszönje meg a köszöntést, mert nem hall, azonban kifejezte, hogy köszöni mindenkinek a jelenlétet. A századik életévét egy nagy rumos-gesztenyés-tejszínhabos tortával ünnepelte azon falak között, amelyek között öt éve él. A családja nem hagyta magára, két gyermeke közül fia, a hetvenhárom éves Tibor ott él vele az otthonban.

Pap Antalné Szedresben született, munkáscsaládból származik. Jómaga a mezőgazdaságban dolgozott, a férje rendőr volt. Egy fia és egy lánya van. Unokái közül többen is ott voltak a köszöntésén. Nyolcvanéves lánya, Julianna, lapunknak elmondta, hogy a családjuk Felsőnánán, Gyönkön, Hőgyészen is lakott. Édesanyja egész életében nagyon szerette a virágokat, annak idején azt is tudták, mikor hívják telefonon, mikor van a házban, és mikor a virágai között. Szeretett gyümölcsfákkal is foglalkozni, a növények voltak a mindenei.

– Annak örülünk, hogy édesanyám szellemileg ép, megismer mindet, csak a hallása romlott el, és emiatt egy éve már nem tud kommunikálni – mondta lapunknak lánya, Julianna.

Az ünnepelt kilencvenöt éves korában még aktívan facebokozott a saját számítógépén, volt, hogy nagyítóval, ám az utóbbi években már nem használja a gépet.

fotó: Mártonfai Dénes

képalá: Pap Antalné, Juliska néni betöltötte a századik életévét