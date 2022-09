Nem érkezett üres kézzel a térség országgyűlési képviselője: egy hatalmas ajándékkosár és virágcsokor mellett Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait tartalmazó emléklapot is átadott a fiatalokra rálicitáló lendülettel és szellemi frissességgel rendelkező, a bukovinai Istensegítsen született hölgynek.

Közös témából ezúttal sem volt hiány: hosszasan beszélgettek a székely felmenőkről, a bukovinai évekről. Eközben arról is büszkén mesélt Anna néni, hogy öt gyermeke, tizennégy unokája, húsz dédunokája és két ükunokája született. – Éjjel, amikor nem tudok aludni, rájuk gondolok – mondta az örökifjú hölgy.

– Én ilyenkor az unokatestvéreimet számolom, belőlük is van harmincöt – tette hozzá az államtitkár, megjegyezve Anna néninek, hogy a 100 évet megélve most már új célt kell kitűzzön, például a 110. születésnapot.

– Rábízom magam a Jóistenre – mondjuk eddig is ezt tettem –, hálás vagyok neki, hogy a családom körében lehetek. Szerencsére nem szedek gyógyszert, és aktívan telnek a mindennapok. A vérnyomásom is jó, pláne úgy, hogy nem is emlékszem, mikor mértem meg utoljára – jegyezte meg humorosan a mindig mosolygós, életvidám Anna néni.

Filóné Ferencz Ibolya is Potápi Árpád Jánossal tartott a köszöntésen. Igaz, Bonyhád polgármestere már aznap gratulált Anna néninek, amikor a születésnapját ünnepelte, de mint fogalmazott: mindig örömteli számára látni és találkozni a hihetetlen energiával rendelkező idős hölggyel. Potápi Árpád Jánossal együtt további jó erőt, egészséget kívántak neki és még sok boldog évet szerető családja körében.