A tájékoztatón, amelyen részt vett a szekszárdi közgyűlés Fidesz frakcióját vezető Máté Péter és Máté István, a KDNP helyi csoportjának elnöke is, Horváth István országgyűlési képviselő mutatta be jelöltjüket. Utóbbi elmondta, Szollár Zoltán a legalkalmasabb arra, hogy képviselje azt a keresztény közösséget, amely a város életében meghatározó. Máté István hozzátette, a KDNP helyi vezetése támogatja a jelöltet, de a végső szót a hét végén megtartandó taggyűlés fogja kimondani.

Máté Péter frakcióvezető arról beszélt, jelöltjük szekszárdi tüke, a választókörzetében él, ott nőtt fel, ismeri az ottani gondokat, s kellőképpen tudja majd képviselni az ott élő embereket, így ő a legalkalmasabb arra, hogy betöltse azt a képviselői széket, amely Csillagné Szánthó Polixéna halála miatt üresen maradt.

– A faiparból jöttem – kezdte a bemutatkozást Szollár Zoltán. – Hét templomban vannak faragott szobraim, a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban többszáz négyzetméteres kiállítást rendezhettem be. Mint elmondta, másik szerelme a bor, a Borfaragó pince országos versenyekről is aranyakat hozott már. Beszélt az évszázados múlttal bíró Fősővárosi körről, amelyet évekkel ezelőtt újjáélesztett, valamint arról, hogy a körnek két közismert programja van, a szekszárdi búcsú, illetve tél végén a kiszebáb égetés.

Sokan keresték meg az elmúlt hetekben, személyesen, telefonon és messengeren is, kérték, javasolták, buzdították, hogy induljon a képviselőválasztáson. Végül azt tette fel a pontot az i-re, hogy a közelmúltban elhunyt képviselőasszony, Csillagné Szánthó Polixéna családja is erre buzdította.

Máté Péter, Horváth István, Szollár Zoltán, Máté István (Fotós: Mártonfai Dénes)

Horváth István, mint a Fidesz választókerületi elnöke kifejtette, nagyon fontos közéleti eseménynek tartják a november 13-i képviselőválasztást, mert ez Szekszárdról is szól. Ez teremtheti meg Szekszárd Város Közgyűlésének kiegyensúlyozottságát. Ha, miként az előző öt ciklus során mindig, most is a Fidesz-KDNP jelöltje kapja meg a választók bizalmát, a képviselőtestületi munkában kiegyensúlyozott működés várható.

Az pedig nagyon fontos most a város életében. Hasonlóan fontos az is, hogy a megyeszékhely mintegy bölcsőjének számító városrészt egy olyan odavaló ember képviselje, aki ott nőtt fel, ismer mindenkit, minden fát és bokrot, és a múlt örökségét jelentő hagyományokat.

Az Éljen Szekszárd Egyesület is indít képviselőjelöltet a választási körzetben. A lapunknak küldött közleményük szerint jelöltjük Jantner Lászlóné Márkus Margit, aki korábban az érintett városrészben lakott.

