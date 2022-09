A beszédek után a Felvidéki Néptánc Együttes, valamint a Heimat Német Nemzetiségi Együttes ifjúsági táncosai adtak elő egy-egy műsort, illetve a Pedagógus Kórus tette színessé a találkozót. Ezt követően az ünneplők átsétáltak a Romkertbe, ahol átadták és meg is kongatták az új haranglábat. Este pedig a templomban Balázs János, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész adott nagysikerű koncertet. A bevételt a bátaszéki kálvária kápolna felújítására fordítják majd.

Szombaton délután a szüreti felvonulással folytatódott a program, illetve a II. Géza Gimnázium diákjai idén is beöltöztek korhű ruhákba. A Romkertben most is megtartották a koronázási ceremóniát. II. Géza királyunk szerepét Varga Zsombor, Eufrozina királynőt pedig Fodermayer Anna játszotta el. Az érseket Fekete András, az udvarmestert Borsiczky Ádám alakította. Mind a négyen a gimnázium 12/a osztályának diákjai. Este hat órakor kezdődött a színpadi program, néptánc együttesek, valamint a Csurgó zenekar közreműködésével. Este hét órakor pedig indult a retróbuli, amely a tervek szerint hajnalig tart majd.