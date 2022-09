Október 1-én tartja a település idén a szüreti napokat. Ekkorra már lassan vége felé közeledik a szüret, így jobban ráérnek majd mulatozni az ünnepeltek. Délután egy órakor kezdődik a mulatság a művelődési háznál, ahol kikérik a bírónét. Ezt követően indul a felvonulás, a Jókai téren közös táncra várják az érdeklődőket. Több vendégegyüttes is lesz, az erdélyi néptáncosok mezőségi és felcsiki táncokat mutatnak be, mindemellett fellép a sárpilisi, a dunaszekcsői és az alsónánai tánccsoport is. Este nyolc órakor kezdődik a művelődési házban a szüreti bál.