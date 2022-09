Miként korábbi tudósításunkból kiderült, a tüzet az okozta, hogy az idős asszony a kihűltnek tűnő, de mint később kiderült, még parázsló hamut a ház közvetlen szomszédságában álló kukába öntötte, amely kigyulladt és felgyújtotta a házat is, amelynek műanyag lambériaborítása pillanatok alatt lángra lobbant, és mindössze három perc alatt leégett az épület.

Ahogy tegnap is jeleztük, a község vezetése rögtön a szerencsétlenül járt család segítségére sietett. Miként azt Fülöp János polgármester elmondta, igyekeznek fedelet adni a fejük fölé, és biztosítani számukra az alapvető felszerelést, élelmiszert, ruházatot. Csütörtökön, vagyis fél nappal a tűzeset után érdeklődtünk Fülöp Jánosnál arról, hogy mi a helyzet most, mit sikerült tenni. A településvezetőtől megtudtuk, az előző nap ígérteknek megfelelően azonnal átmeneti lakhelyet biztosítottak számukra, ellátták a családot alapvető bútorzattal, ruhával, ágyneművel, élelmiszerrel, és az idős hölgy gyógyszereit is sikerült újra kiváltani.

Mint megtudtuk, az önkormányzat a napokban ötvenezer forint gyorssegélyt is kiutal a Koliger család számára, akik egyelőre az ideiglenesen biztosított szolgálati lakásban maradhatnak, amíg hosszabb távú megoldást nem találnak számukra. – Jelenleg nincsen üres szociális bérlakásunk, de amennyiben felszabadul hely, a tűzeset károsultjai azonnal beköltözhetnek oda – mondta a polgármester, aki hozzátette, emellett minden támogatást örömmel fogadnak. Arra kért mindenkit, aki megteheti, segítse a bajba jutott családot.

Így segíthetünk:

Az önkormányzat felhívásából kiderül, a családnak szüksége lenne edényekre, evőeszközökre, tányérokra és poharakra, gáztűzhelyre, lehetőleg palackos gázhoz, tartós élelmiszerre, valamint napi használati tárgyakra, törölközőre, ágyneműre, tisztálkodási szerekre. A felajánlásokat, adományokat az őcsényi Közösségi Térhez várják, aki pedig pénzadománnyal támogatná a földönfutóvá vált családot, az az Őcsény Községért Közalapítvány 71800312-10401086-as számlaszámára juttathatja el, a tárgyban feltüntetve a tűzeset szót.