Feuerbach Szabolcs polgármester ismertette: a település első nagy beruházása a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, amely közös beruházás Regöllyel és Szárazddal. A munkálatok megkezdődtek, s várhatóan egy–másfél év alatt befejeződnek. A projekt nagy hatással lesz a településükre, hisz egy eddig még hiányzó infrastruktúra valósul meg, és ezzel is növekszik az ingatlanok értéke.

Feuerbach Szabolcs polgármester sok szép eredményről és tervről tudott beszámolni. Fotó: szakályi önkormányzat

Második nagy beruházásként az ürgevári út felújítását említette. A közigazgatási tekintetben Szakályhoz tartozó külterületek, puszták úthálózata régi probléma a településen. Ez különösen igaz Ürgevár-pusztára, ahol ma is közel ötvenen élnek, s ahol jelentős az átmenő forgalom Gyulaj felé.

A hajdani Hőgyészi Állami Gazdaság megszűnése óta – több mint harminc éve – nem gondozták, nem tartották karban az utat, ezért nagyon leromlott az állapota. Most uniós forrásból (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) a Tolna Megyei Önkormányzat segítségével, gesztorságával újult meg százhatvanhét millió forintból. A Tárkány-pusztáig vezető hat kilométeres szakasz sokkal jobb állapotú, ezért azt elégséges kátyúzással helyreállítani.

– Az utakkal a pusztán élők helyzetén is nagyot javítunk. Ürgeváron egy állami lakást is szeretnénk szükséglakássá átalakítani. Sajnos gyakran adódik olyan élethelyzet, hogy szükség lenne egy ilyen lakóépületre. Fontos feladatomnak tekintem a külterületen élők életminőségének a javítását – tette hozzá.

Harmadik nagy beruházásként Szakály műemlék templomának külső felújítását nevezte meg, amelyre tizenötmillió forint állami támogatást kaptak. A költségvetés azonban eléri majd a harmincötmillió forintot, hiszen csak az állványozás hét-nyolc millió forintba kerül. A hiányzó összeg előteremtésére egyházközségük gyűjtésbe kezdett.

Az önkormányzatuk is négy és fél millió forinttal támogatta a kezdeményezést, de nagyobb összeggel sok magánszemély, vállalkozó is hozzájárult a felújításhoz.

Munkások munkagéppel: készül az iskola előtt a parkoló. Fotó: szakályi önkormányzat

A település negyedik legnagyobb projektje a kerékpárutak létesítése: Szakály is csatlakozik az országos kerékpárút-hálózathoz. Tamásiból kész az út Regölyig, Szakályhoz a regölyi elágazótól a Pankai-ér töltésén keresztül lehet eljutni. A második ütemben a Kossuth utca teljes szakaszán épül meg. A harmadikban a Mártírok útjától kifele, a 65-ös út mentén, Hőgyész irányába, a közigazgatási területük határáig építik. A kerékpárút átadásának határideje 2024 októbere.

– Természetesen sok feladat van addig, hisz még csak a tervezés fázisában vagyunk. Gondolok a szükséges kisajátításokra, közbeszerzésekre, szerződéskötésekre. Már több egyeztetésen, területbejáráson vagyunk túl. Ez teljes egészében állami beruházás lesz, amelyhez természetesen minden önkormányzati segítséget megadunk – mondta.

A közeljövőben várható és az idei feladatokról is tájékoztatta lapunkat Feuerbach Szabolcs. A templom felújításával együtt szeretné, ha az ottani főterük is megszépülne. Felújítják az ott lévő ártézi kutat.

Elkészült egy térköves parkoló az iskola előtt és száz méter térkővel burkolt járdát építettek a falu központjában – saját erőből. A tervek közt szerepel még játszótér, főzőhelyek kialakítása, hogy a főtér valódi közösségi területté váljon, családi, települési rendezvények, főzőverseny, koncert helyszínéül szolgálhasson.

Ismertette: a belterületi útjaikra is ráférne egy nagyobb léptékű felújítás, ám ezzel csak a szennyvízberuházás elkészülte után tudnak foglalkozni. A fejlesztés költségvetésében szerencséjükre szerepel több felbontásra kerülő utca úthálózatának helyreállítása. A télen tervezik a község szélein lévő, még nem szilárd burkolatú útszakaszok leterítését zúzottkővel.

Az ártézi kút felújítása is zajlik. Szeretnék, ha az egész főterük igazi közösségi térré alakulna. Fotó: szakályi önkormányzat

Idén sikerült a hivatal előtti Immaculate Mária szobrukat is felújítani a Teleki László Alapítványnál beadott és sikeresen elnyert pályázatból. Az alapítványnál augusztusban újabb pályázatot írnak ki, s a pályázatukat az új tájházuk tetőszerkezetére kívánják beadni.

– Sajnos az eredeti tájházunk leégett, az ott megmentett anyagok még a megyei múzeum raktáraiban vannak. Élő tájházat szeretnék, egy valódi falusi portát, ahol állatok vannak az ólakban, az udvaron baromfi kapirgál, a kertje megművelt, s van olyan személy, aki mindezt be is mutatja a látogatóknak. Tudom, hogy ez nagyon nehéz feladat lesz – tette hozzá.

Szakály jól áll az intézményeivel, szolgáltatóival. Óvodájukba negyvennégy kisgyermek jár, nyolcosztályos általános iskolájukban százhúszan tanulnak. Rendelkeznek tálalókonyhával, az egészségügyi intézményeik orvossal, fogorvossal, védőnővel, van bankjuk, postájuk, négy üzletük, szolgáltatóik – például autószerviz, fodrászat, kozmetika. Mindezeket a jövőben is szeretnék megtartani, bár a jelen körülmények között ez sem könnyű.

Előnyük a 65-ös főút és a Budapest–Pécs vasútvonal, amelyeken gyorsan megközelíthető a településük. Az ezerháromszáz lakosú Szakálynak is kulcskérdése a munkahely, a foglalkoztatás. Az Agrokémia a legnagyobb foglalkoztatójuk, de a mezőgazdasági vállalkozásokban is többen dolgoznak. Az említett kedvező közlekedési feltételek miatt Tamásiba, Dombóvárra, sőt Szekszárdra sem megoldhatatlan a munkába járás.

Több gyermek születik, mint korábban

Szakályban készülnek a szüreti felvonulásra, ami községük egyik legrégebbi és legszebb rendezvénye. A fiatalok többsége aktívan részt vesz a rendezvényeken, a helyi közéletben, a településen marad, épületet, lakást vásárolnak, újítanak fel.

– Az utóbbi években évente tizenhárom–tizenöt gyermek születik, szinte duplája a korábbi időszaknak. Ebben biztos nagy szerepe van a családtámogatási programoknak, támogatásoknak, kedvezményeknek. Az új képviselő-testület vezette be három éve, hogy minden megszületett baba után harmincezer forint támogatást adunk a családoknak. Idén szeptembertől már beiskolázási támogatást is tudunk nyújtani a tanulóinknak. Szeptembertől szociális étkezést is biztosítunk hatvanöt évnél idősebb lakosaink részére – tette hozzá Feuerbach Szabolcs polgármester.