– Az energiaválság miatt az önkormányzat kénytelen különböző takarékossági intézkedéseket hozni. Ez az intézkedéscsomag került most a testületi ülés elé, amelyeket a grémium el is fogadott – mondta Porga Ferenc, Tamási polgármestere. A többi önkormányzathoz hasonlóan, akik szintén piaci áron kapják az energiát, Tamásiban is azt látták ugyanis, hogy a megnövekedett energiaárak miatt többszörösére emelkedhetnek az önkormányzat kiadásai.

– Ha a 2021-es költségekkel számolunk a jelenlegi árakon, akkor 110 millió forinttal nőhetnek meg idén az önkormányzat és intézményeinek energiakiadásai. Ehhez jönne még további 35-40 millió forintos többlet, amely a közvilágítás növekvő költségei generálnának. Költségvetésünk ezt az összeget nem tartalmazza, tartalékként sem, ezért létfontosságú, hogy olyan intézkedéseket hozzunk, amelyekkel a kiadásokat csökkenteni tudjuk – hangsúlyozta a városvezető.

Ezt orvosolandó döntés született arról, hogy a Tamási Művelődési Központ november 1-től átmenetileg a Zöld Pont Civilházban folytassa működését, a székhelyintézményt eddig használó civil szervezetek ott kapjanak helyet rendezvényeik megtartásához. A határozat értelmében október 15-től a gyermekkönyvtár épületében üzemel majd a Könnyű László Városi Könyvtár, a Helytörténeti Gyűjtemény kiállításait pedig fűtési szezonon túl szervezik majd meg. A döntés alapján fűtési idényben módosítják a DÁM Pont Látogatóközpont nyitvatartási idejét is, amely átmenetileg csütörtöktől vasárnapig fogad látogatókat. Az intézkedések szerint folyamatosan biztosítják a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde működését, felülvizsgálva az épületegyüttes még optimálisabb energiahasználatának szabályozását.

Döntöttek arról, hogy a szükséges mértékig korlátozzák Tamásiban a közvilágítási rendszer teljesítményét, fény­erejét az éjfél és hajnali 4 óra közötti időpontban. Optimalizálják az intézmények hűtését és fűtését, így azokat nem lehet nyáron 25 Celsius-fok alá hűteni és télen 22 foknál melegebbre fűteni, kivéve a szociális intézményekben és a bölcsődékben, emellett lehetőség szerint mérsékelnék a hideg-, melegvíz-használatot. A takarékosság jegyében lekapcsolják a díszvilágítást a Római Katolikus Templomon és a Szentháromság téren, az adventi díszvilágítás idén elmarad, az ünnepekre tervezett programokra kötött szerződéseik egy részét felmondási időn belül felmondják.

A Tamási Polgármesteri Hivatalban az energiatakarékossági intézkedések megtételén felül a tervek szerint racionalizálnák a munkaidőt: a fűtési szezon azon időszakában, amikor a geotermikus fűtést gázenergiával kell kiegészíteni, csökkentenék a munkanapok számát úgy, hogy előzetesen ledolgoznák azt. Valamennyi intézmény esetében október 1-től létszámstopot rendelnek el, megvizsgálják az önkormányzat geotermikus rendszerének kiterjesztését közületekre vagy lakossági felhasználókra is, ezzel segítve a háztartásokat. Tervben van ezen felül a geotermikus fűtési rendszer villamos energia felhasználásának racionalizálása és egy szociális alap létrehozása is – tájékoztatott az önkormányzat.