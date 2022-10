Mivel a falu szüreti felvonulása az időjárás miatt elmaradt, az óvodások saját készítésű pártában és kalapban négy traktorral járták végig a falut. A következő napon múzeum pedagógiai foglalkozás volt, "Múzeum a bőröndben" címmel. Az interaktív zenés-táncos foglalkozást múzeum pedagógusok tartották, és a szüreti népszokásokkal ismerkedtek a gyerekek. Ez jó ráhangolódás volt a délutáni mulatságra, amelyet hagyományosan a sportcsarnokban rendeztek, írja a Közéleti.hu

Délelőtt a szülők elkészítették a dekorációt, a szendvicseket, de süteményeket is hoztak. Délután a táncos verses műsort a fiúk és a lányok is népviseletbe öltözve, csoportonként mutatták be, végül az egész óvoda mindhárom csoportjának közös táncát tapsolhatták meg a szülők, nagyszülők. Ezután a kötetlen szórakozás következett, szendviccsel, süteménnyel, szörppel, amit kiegészített az édességet, apróbb játékot rejtő kincses zacskó, a nagyobb használt játékokat rejtő zsákba macska. A tombolán új játékokat, édességetet és fődíjakat, három szülők által készített tortát sorsoltak ki.

A mulatság bevételéből karácsonyi játékokat vásárolnak, a szeptember 25-kén rendezett esti jótékonysági bál bevételét pedig bábszínházi előadások látogatásra fordítják.