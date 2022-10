Szerdán a felsorolt mennyiségek felét osztották ki, a másik felét csütörtökön délelőtt adják át az újabb száz rászorulónak. Hesz Zoltánné csoportvezető elmondta, hogy ezen a napon a télre készültek fel, sok családot érintenek a fűtéssel kapcsolatos problémák, szeretnék őket segíteni előre összekészített csomagjaikkal is, a ruhaneműk és a cipők között a rászorulók válogatni is tudtak.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) 2022. évi Magyarok Kenyere programjának köszönhetően nyolcvanhárom Tolna megyei gazda búzafelajánlásából hétezerötszáz kilogramm lisztet osztanak ki megyénkben a segítségre szoruló embereknek. A liszt szétosztását a Máltai Szeretetszolgálat Tolna megyei csoportjai és intézményei végzik.

Szekszárdra 2000 kilogramm liszt került, amelyből most is osztottak, de a lisztadományozás egészen február végéig tart. Az október huszonhatodikai, majd huszonhetedikei, a karácsony előtti, valamint a havi nyílt osztásaikon ebből a lisztből részesülnek a rászorulók.

A szerdai eseményen megjelent Vendégh Edit, a NAK megyei elnöke és Kövesfalvi Sándor, a Máltai Szeretetszolgálat Dél-dunántúli régióvezető-helyettese is. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi Csoportja közölte, hogy az idei év novemberétől 2023 áprilisáig, a téli hónapok fűtési időszakában, a jelentősen megemelkedett fűtési költségek miatt a Hunyadi utcai székhelyük épületében nem üzemel a központi fűtés. Ezért ebben az időszakban csoportjuk az épületben csak korlátozottan tud majd működni.

Természetesen a lehetőségeik szerint igyekeznek továbbra is mindenki segítségére lenni. Az épület bejárati ajtaján és a raktáruk ajtaján is találhatók információk elérhetőségükről, nyílt rendezvényeik időpontjairól. A terveik szerint minden hónap első keddjén továbbra is tartanak ruhaosztást. Ezek időpontjai: november 8., december 6., január 3., február 7., március 7., április 4. Ezekre az alkalmakra bárki elmehet, délelőtt kilenc és tíz óra között tartják az osztásokat, amelyek során a védőmaszk használata kötelező.