– Megtiszteltetés volt a rendezvénynek helyszínt biztosítani, felemelő érzés volt személyesen is megtapasztalni milyen fontos szerepe van a civil összefogásnak. Az egyesület céljai között szerepel többek között az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata. Olyan fontos feladatokat látnak el, amely sok család számára egy igazi biztonsági háló, egy közösséget alkotva küzdenek meg a kihívásokkal, élik meg az örömöket – osztotta meg gondolatait közösségi oldalán Romhányi Károly.

A polgármester hozzátette, büszke, hiszen nemcsak helyszínt biztosítottak, hanem a gerjeni általános iskolások színdarabbal is készültek a megjelenteknek. Dombi Tinódy László „Pepe és bandita” című művét adták elő Tell Edit felkészítő tanár munkájának köszönhetően, aki szereplőként is részt vett a színdarabban.

Romhányi Károly köszöntőjében kiemelte: sokat tettek azért, hogy Gerjen családbarát település legyen. Az elmúlt években új óvodát építettek, melynek gyermek létszáma látványosan emelkedik, új szolgáltatásként jelent meg bölcsődéjük, játszóterüket felújították, valamint újat létesítettek a település másik helyszínén is, emellett általános iskolájuk nyolc osztálya megbízható létszámmal működik és a civil kezdeményezéseket is rendszeresen támogatják.

Romhányi Károly polgármester elismerően nyilatkozott a gerjeni egyesület munkájáról

– Örömmel tapasztalom, hogy fejlesztéseink segítik a családok letelepedését Gerjenben, büszke vagyok rá, hogy egyre többen választják otthonuknak Gerjent – tette hozzá. Az eseményen köszöntötték az önkénteseket, valamint a régióban található szervezetek elnökei méltatták egyesületeik tagjait.

– Nemcsak az egyesület hálás munkájukért, azt gondolom mindannyiunk nevében mondhatok én is köszönetet mindenkinek, aki az egyesület céljaiért dolgozik – hangsúlyozta a polgármester.