– Két nemes fémből kellene ötvözni e mai, de nem mindennapi ünnepi jelvényt – mondta ünnepi köszöntőjében Varjúné Lakatos Gabriella, tanár. – Aranyhoz hasonlítom szerető szívüket. Az arany fénye nem halványult a sok gondtól, megpróbáltatástól, sőt egyre fényesebb lett. Az arany mellett ezüst fény is csillan mai nap. Ezüst hajukban sok-sok tél ottfelejtette fehérségét.

Amint a természetben is van tavasz, nyár, ősz és tél, az ember életében is ez a folyamat megy végbe. Ez az Élet rendje, az idős kor az éretté válás korszaka, életbölcsességgel, gazdag tapasztalatokkal. Kérjük a jó Istent, adjon még sok-sok lágy, simogató tavaszt. Köszönjük a példamutatást, köszönjük az emberi értékeket, melyeket belénk csepegtettek. Szívből kívánjuk, továbbra is ragyogja be életüket a két nemes fém: az arany és az ezüst fénye.

Karl Béla, a város polgármestere is köszöntötte a város idős polgárait, majd Varga Feri és Balássy Betty adott koncertet a jelenlévők nagy örömére. Huckerné Linde Judit, a művelődési központ igazgatója arról tájékoztatta lapunkat, hogy a rendezvényen több mint hetvenen vettek részt. Az ünnepséget a város önkormányzata támogatásával a helyi művelődési ház szervezte meg.