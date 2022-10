A napirendi pontok között szerepelt a településeket érintő Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásaival kapcsolatos aktuális kérdések, a témában Orbán Attila a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke tájékoztatta a polgármestereket.

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a térség országgyűlési képviselője is elfogadta a meghívást. Pintér Szilárddal a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás elnökével érintették az energiaválság miatt szükséges döntések körét, az energiamegtakarítás lehetőségeit. Tájékoztatást kaptak a polgármesterek a Dombóvárt és a járásban élőket is érintő legfontosabb lehetséges döntésekről, szükséges energiatakarékossági lépésekről. Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete rendkívüli ülés keretében tárgyalja az önkormányzati hivatal, az intézmények, a sportegyesületek működésére is kiható kérdéskört.

Minden ülésen részt vesz Horváthné Papp Márta a Dombóvári Járási Hivatal vezetője, aki csütörtök délelőtt tájékoztatta a vezetőket a jelenlegi helyzetben a hivatalt érintő változásokról. Szekszárdon, a Bezerédj utcában a kormányablak átmenetileg zárva tart október 29-től, igazgatási szünet lesz december 22. és január 9. között, az ügysegédek november 1-jétől nem járnak ki a településekre és a kormányablakbusz szolgáltatás is szünetelni fog.

Kocsis Anikó ökológus a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás klímastratégiája a „Tegyünk a jövőnkért!” KEHOP pályázat keretében beszámolt a legfontosabb, az energiamegtakarítás szempontjából lényeges javaslatokról, alternatív lehetőségekről.