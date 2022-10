Az 1992–ben indult rendezvénysorozat célja, hogy a pszichés megbetegedésben szenvedő emberek felé fordítsák a figyelmet, és a társadalmi előítélet alternatívájaként a megismerés lehetőségét ajánlják a résztvevőknek.

A szakmai napon a pszichiátriai osztály munkatársai tartottak előadásokat, betekintést adva mindennapi terápiás munkájukba. A nyílt napot egyébként 2011-ben indították útjára Szekszárdon, akkor még a pszichiátriai osztály ebédlőjében tartották az előadásokat, mára az érdeklődök nagy száma miatt külső helyszínt kellett keresniük.

Dr. Kertész Ágnes osztályvezető főorvos lapunk kérdésére elmondta, hogy mindannyiunk életében vannak krízisek, olyan kihívások, amelyekkel az életünk folyamán meg kell küzdenünk, és van, amikor azokkal nem tudunk megbirkózni. – Ma Magyarországon hétszázezer olyan ember van, akik valamilyen mentális problémával küzdenek. Tolna megyére jellemző, hogy mivel a Dunántúl és az Alföld határán van, ezért a dunántúli és az alföldi karakter teljesen más, a Tolna megyei karakter gyakorlatilag sérülékenyebb, mint a Győr-moson-soproni vagy a Vas megyei – tette hozzá.

Előadássorozatot tartott a szekszárdi Balassa kórház pszichiátriai osztálya (Fotó: M. K.)

Dr. Kertész Ágnes "Külső és belső utakon" címmel tartott előadást a szakmai napon. Elmondta, hogy mindennapi életünkben mindenhol találkozunk jelekkel, ilyen egy óra számlapja, egy autó vagy éppen az aktuális divat. Egy jel akkor válik jelképpé, ha eredeti jelentése kibővül, és többet mond, mint az alapjelentés, érzelmi tartalmat kap. A jelek és jelképek benépesítik szellemi, érzelmi és fizikai környezetünket, kifejezik vágyainkat, cselekedeteinket, sikereinket, kudarcainkat, befolyásolják családhoz, társadalomhoz, nemzethez, természethez, Istenhez való viszonyunkat.

Az út az emberi élet jelképeként használatos motívum, hiszen szorosan összefügg a létezéssel, az élettel kapcsolatos tapasztalatainkkal. Ahogy az útnak, úgy mindannyiunk életútjának is kezdete és vége van, különböző állomásokon keresztül jutunk rajta végig. Lehetnek könnyedebb szakaszai, de göröngyös szakaszokkal, elágazásokkal, zsákutcákkal, akadályokkal és segítőkkel is találkozhatunk utunk során. A zarándokutakon való haladás is az egyéni lelki megtisztulást segíti, azok végigjárása jelképes újjászületés.