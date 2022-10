A most átadott épületről kiemelte, hogy nem csak energetikai szempontból újult meg, de kívülről is megszépült, ráadásul az eredeti arculata szerint. A képviselő szerint a kistelepülések esetében minden ilyen beruházás arra ösztönzi az ott élőket, hogy helyben maradjanak, esetleg a jó példát követve megújítsák a fűtési rendszerüket, a házuk hőszigetelését. Az országgyűlési képviselő jelezte, hogy bár jelenleg a komolyabb pályázati források nem elérhetőek, de bízva abban, hogy Brüsszellel sikerül kiegyezni, újra megnyílnak a lehetőségek. Addig maradnak a Magyar Falu Program és a Területi Operatív Programból elérhető pénzek, amelyek a kisebb fejlesztésekre elegendők.

Vígh László polgármester is bízik benne, hogy tovább folytatódhatnak a korszerűsítések, hiszen hasonló energetikai fejlesztést terveznek az orvosi és a védőnői rendelővel kapcsolatban. Elmondta, hogy a most átadott épület bár iskolaként nem működik tovább, részben továbbra is a gyermekeket szolgálja. A jövő héten megkezdi itt működését a családsegítő gyermekjóléti szolgálat, az épület többi részén pedig jövőre szeretnének kialakítani az idősek nappali foglalkoztatóját. Az időseket a falubusszal szállítanák ide, majd délutánonként haza, akik egész nap itt tartózkodhatnak, közben ingyenes ebédre is megvendégelnék őket.