Tandi Klára a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában végezte általános iskolai tanulmányait, melynek során több matematika és anyanyelvi versenyen ért el kiemelkedő eredményeket. A díjat a Varga Tamás Országos Matematikaversenyen tavaly és idén megszerzett Tolna megyei 1. helyezéséért, a Megyei Matematikaversenyen 2019-ben, 2021-ben és az idei évben elért szintén megyei 1. helyezéséiért, a Kalmár László Országos Matematikaversenyen tavalyi megyei 1. helyezéséért, a 2021-es Simonyi Zsigmond Kárpátmedencei Helyesírási Verseny Tolna megyei 1. helyezéséért és szintén az elmúlt évi Arany János Magyarnyelvi Versenyen megszerzett országos 2. helyezéséért vehette át. Felkészítő tanárai Berkóné Németh Irén, Kélingerné Sáfrány Szilvia, Schönveitz Ferencné, Tarnainé Vida Gyöngyi voltak.

Az irodalom kategóriában hárman részesültek elismerésben: köztük Bauman Beatrix Bianka, a Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium tanulója, aki számos művészeti ágban mutatta meg tehetségét. Díjazását elsősorban szépirodalmi alkotásaiért, impulzív, egyéni hangulatú verseiért kapta, melyekkel országos megmérettetéseken is szerepelt, a pályázatokon 1. és 3. helyezést vagy különdíjat ért el. Folyóiratokban, így az erdélyi Garabonciásban is gyakran jelennek meg versei. Felkészítő tanára Kalmár Nóra.

A másik díjazott Heilig Dóra, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium 12.B. osztályos tanulója, aki tehetségét a humán tantárgyakban, így a nyelvészetben és történelemben, de kiváltképp az irodalmi alkotásokban, a versírásban mutatta meg. Versei 2022-ben a keszthelyi Helikoni Ünnepségeken ezüstminősítést kaptak, a Versengő című Tolna megyei alkotópályázaton 1. helyezett lett. Felkészítő tanára Fittné Szilvássy Ildikó.

Pécsi Nóra, a Bonyhádi Evangélikus Gimnázium paksi tanulója a díjat a központi szervezésű Országos Lotz János Szövegértési és Helyesírási Versenyen tavaly elért Tolna megyei 1. és az országos döntőben elért 5. helyezéséért, továbbá idén szintén a Lotz János anyanyelvi versenyen megszerzett Tolna megyei 1. helyezéséért és az országos döntőben elért 6. helyezéséért kapta. Felkészítő tanára Kaizer Bernadett.

Sport kategóriában négy személyt és egy csapatot díjaztak. Az elismerést egyebek mellett Juhász István Dávid, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium tanulója, az ASE kajak-kenu szakosztályának versenyzője vehette át. Eredményei: ICF Ifjúsági és U23-as világbajnokság, Szeged C2 férfi ifjúsági 500 méter I. helyezés, C2 férfi ifjúsági 1000 méter I. helyezés. Edzője Bedecs Ferenc. Osztályfőnöke Horváthné Szabó Julianna.

Kertész Grétát, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium tanulóját, az ASE kajak-kenu szakosztályának versenyzőjét is elismerték. Eredményei: Olimpiai Reménységek Versenye négy I. helyezés páros és négyes hajóban és egy II. helyezés K1-500 méteren. Edzője Bedecs Ferenc. Osztályfőnöke Hosszú Istvánné.

Pavlik Botond Olivér, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium tanulója, az ASE kosárlabdaszakosztályának versenyzője is díjat vehetett át, aki jelenleg U18, U20 és felnőtt B csoportos bajnokságokban szereplő csapatok tagja, amely mellett az elmúlt három évben tanárai kimagasló tanulmányi munkájáért és példamutató magatartásáért minden tanévben dicséretben részesítik. Eredményei: Nemzeti Kosárlabda Bajnokság Kadett Döntő II. helyezés. Edzője Pavlik Jan. Osztályfőnöke Hosnyánszki Bence. Kelemen István Ferencet, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium tanulóját, a Paksi Celőke Íjász Sportegyesület versenyzőjét szintén kitüntették, mint többszörös Magyar Bajnokot. Edzője Makai János. Osztályfőnöke Szeriné Hipszki Györgyi.

A csapatok közül a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola floorballcsapata nyerte el az elismerést, amelynek tagjai több sportágat űznek sikeresen ezzel párhuzamosan. Csapattagok: Pulai Brigitta, Mészáros Viktória, Horváth Flóra, Ulbert Nóra, Herger Jázmin, Hingl Réka, Hanol Luca, Bán Kristóf, Hanol Patrik, Pál Bence, Ulbert Zoltán, Németh Gergő, Flaisz Robin, Pintér Márk, Hanol Péter. Eredményük U23 Floorball Nagypályás Bajnokság I. helyezés. Edzőjük Poór József.

Zene kategóriában Volf Nórát ismerték el, aki a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola növendéke. Nóra zenei tehetsége korán megmutatkozott, kilencévesen, legfiatalabb versenyzőként arany oklevelet nyert Szekszárdon, a regionális versenyen. Tavaly márciusban a XV. Országos Gitárversenyen korcsoportjában harmadik helyezést ért el. Tanára, Szabados László.

Kiss Virág Gabriellát, a Vak Bottyán Gimnázium 9.H osztályos tanulóját képzőművészeti kategóriában díjazták, aki több mint negyven, különböző művészeti technikával készített, igényes, változatos, képzőművészeti alkotással pályázott, mely tartalmaz rajzokat, grafikákat, festményeket, rajzfüzetet. Számos iskolai, városi kiállításon szerepel alkotásaival, részt vesz a Paksi Képzőművészeti Iskola évenkénti kiállításán a Csengey Dénes Kulturális Központban. Felkészítő tanára Takács Éva.

Közép- és felsőfokú tanulmányok kategóriában is többeket ismertek el. Hanol Márta, az Energetikai Technikum és Kollégium tanulója közép- és felsőfokú tanulmányok kategóriában vehetett át díjat, aki több területen is kiválóan teljesít. A 2019/2020-tanévben az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett „Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak” (ÁSZÉV) versenye döntőjében közgazdasági ismeretek vizsgatárgyban 2. helyezést ért el. Felkészítő tanára Nagy Éva osztályfőnök.

Párkány Bálintot, az Energetikai Technikum és kollégium tanulóját is díjazták, aki az elmúlt tanévben az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott „Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak” (ÁSZÉV) versenye döntőjében környezetvédelmi ismeretek vizsgatárgyban 3. helyezést ért el, idén pedig az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) döntőjén környezetvédelmi technikus tárgyból 1. helyezést ért el, jelenleg a Pannon Egyetem vegyészmérnöki karán tanul. Felkészítő tanára Nagy János Róbert.

Fritz Dorka is elismerést vehetett át, aki az Energetikai Technikum és kollégium tanulójaként tavaly az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott „Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak” (ÁSZÉV) versenye közgazdasági ismeretek vizsgatárgy döntőjén 6. helyezést ért el, jelenleg az ELTE Gazdálkodás és Menedzsment szakán folytatja tanulmányait. Felkészítő tanára Schmidt Katalin.

Kitüntették Lóki Dániel Jánost, aki az Energetikai Technikum és kollégium tanulójaként a tavalyi tanévben az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott, „Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak” (ÁSZÉV) versenye döntőjében Gépgyártás-technológiai ismeretek vizsgatárgyban 13. helyezést ért. Tanulmányait az érettségiig minden évben kitűnő eredménnyel zárta, tantestületi dicsérettel. A Solid Edge Oktatási- és a Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Versenyekre virtuális szimulációval működő szerkezetet tervezett és készített saját elképzelés alapján. Felkészítő tanára Barkovics Lajos.

Kis-Szabó Gábor Tóbiást is elismerték, aki az Energetikai Technikum és kollégium tanulój és aki tavaly a Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizika Verseny III. kategóriájában 1. helyezést szerzett, idén pedig ugyancsak a Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizika Versenyen a IV. kategóriájában 1. helyezést ért el. Felkészítő tanára Damjanovitsné Eke Violetta.

Pusztai Abigélt is díjazták, aki az Energetikai Technikum és kollégium tanulójaként tanulmányai során végig kitűnő eredményeket ért el, versenyeken rendszeresen sikeresen szerepelt, az iskola rendezvényein, a közösségi életben is részt vállalt. A Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége által szervezett 2018. évi országos szövegszerkesztő bajnokságon 1. helyezést, az elmúlt tanévben a pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyén (OSZTV) 2. helyezést ért el. Más tanulmányi versenyeken is szépen teljesített. Felkészítő tanára Tőkés Laura.

Elismerést vehetett át Gregor Dorka, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium tanulója, aki az általános iskola 5. osztályától minden évben minden tantárgyból kitűnő eredményt ért el. Minden tanév végén nevelőtestületi dicséretben részesült kiemelkedő tanulmányi munkájáért, példamutató magatartásáért. Kitűnő tanulmányi eredményein túl, számos versenyen ért el kiemelkedő eredményeket. Például 2017-ben a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen megyei 1., majd a Kazinczy szépkiejtési versenyen ugyancsak megyei 1., 2021-ben az Országos Lotz János szövegértési és helyesírási versenyen szintén megyei 1. helyezést ért el. 2021-ben és 2022-ben ritmikus gimnasztikában a Pilis Gálán 1. helyezést szerzett. Felkészítő tanárai Hermesz Anita, Führpaszné Fekete Gabriella.

Barkovics Lajos eredményes tehetséggondozó munkájáért részesül díjazásban, aki 1987 óta dolgozik az Energetikai Technikum és Kollégium gépész szaktanárként. Munkája során részt vett a számítógépes tervezés és gyártás oktatásának bevezetésében, fejlesztésében. Tanulóit évről-évre sikeresen készíti fel ezen szakmai tantárgyak országos versenyeire, ahol 2016-tól eredményesen szerepeltek, és dobogós 2-3. helyezéseket értek el, többször pedig különdíjban részesültek. Tavaly a Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Versenyen, a Számítógéppel támogatott tervezés középiskolai kategóriájában diákja 2. helyezést ért el. A tehetséggondozás mellett nagy hangsúlyt fektet az osztályfőnöki feladataira, több évig volt az ESZI-ben működő diákszervezet patronáló tanára.