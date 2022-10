A bonyhádi megemlékezésnek méltó helyszíne volt a mára kívül-belül felújított Ermel-Vojnits mauzóleum és megszépített környezete. A helyi diákok fáklyákkal érkeztek a megemlékezésre, melyen Gábor Zsolt muzeológus mondott beszédet, megidézve a vértanúk példaadó méltóságát, és Perczel Mór emlékét. A tábornokot élete során kétszer is halálra ítéltek, de szép kort érhetett meg, Bonyhádon töltve utolsó éveit. Az ünnepség zárásaként Perczel Mór sírján koszorút helyeztek el a helyi intézmények és szervezetek képviselői.

A bonyhádi megemlékezésnek méltó helyszíne volt a mára kívül-belül felújított Ermel-Vojnits mauzóleum (Fotó: Máté Réka)

Dombóváron a városi megemlékezésen az MMSZ Esterházy Miklós Technikum diákjai adtak méltóságteljes műsort az egybegyűlt közönségnek. Kerecsényi Márton oktató beszédében rávilágított az 1848/49-es és a mai világban zajló események párhuzamára. Ahogy a mártírhalált halt tizenhárom honvédtiszt emléke is mutatja, a magyarságot a történelem során a nekik jutott nehéz sors sem tántorította el a kitartástól, és a soha fel nem adástól.

Kerecsényi Márton oktató beszédében rávilágított az 1848/49-es és a mai világban zajló események párhuzamára. (Beküldött kép)

Nem egyszer csak magunkra számíthattunk, s nemcsak saját nemzetünket, de Európát is nekünk kellett megvédeni, ahogy ez most is megismétlődik. Dombóvár város vezetői, politikai és civil szervezetek, intézmények képviselői koszorúikat elhelyezve rótták le tiszteletüket a tizenhárom mártírhalált halt honvédtiszt előtt. Az eseményen részt vett Pintér Szilárd polgármester és képviselő társai.

Tolnán a hagyományokhoz híven a Szent István téren, a ’48-as emlékműnél zajlott a megemlékezés. Herczig Lászlóné, önkormányzati képviselő tartott beszédet, felidézve az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történéseit és a kegyetlen megtorlást. Mint fogalmazott, hiába volt az értelmetlen vérfürdő, a magyar emlékezet sok-sok emberöltőn keresztül megőrzi, nem engedi eltűnni mártírjai csodálatra méltó cselekedeteit. A szabadság eszménye, a nemzeti függetlenség iránti vágy pedig bennünk él kitéphetetlenül.

A beszéd végén az aradi tizenhármak nevének felsorolásakor diákok helyeztek el egy-egy mécsest az emlékművön. Végezetül valamennyi jelenlevő is mécsest gyújtott, az emlékezet közel száz kis lángja világított a téren.