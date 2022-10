– A krónikus légúti megbetegedések, a vírusos és bakteriális esetek számát illetően Tolna megyében felfutó ütem látható az utóbbi hetekben, amelyek egy része covid fertőzés – foglalta össze röviden a pillanatnyi helyzetet érdeklődésünkre dr. Papp Zoltán, a megyei háziorvosok kollegiális szakmai vezetője. A koronavírus fertőzéssel kapcsolatban megjegyezte, míg a korábbi visszajelzés emelkedést mutatott, jelenleg stagnálást tapasztalnak a betegszám tekintetében. Hamarosan megjósolhatóan az influenza járvány is beindul, de egyelőre még pozitív hírekről számoltak be a szakemberek.

– Jelenleg még nem indult be a járvány, hagyományosan novembertől kezdenek megszaporodni az influenzás megbetegedések – jelezte lapunknak dr. Schranz Róbert influenzafigyelő szolgálatot végző háziorvos, aki hozzátette, a legtöbb beteg jelenleg nem is felnőtt, tudomása szerint inkább a gyermekrendelőkben áll sorba, ahol a közösségekben jobban terjed a fertőzés. Mint megtudtuk, a megyében évek óta, jelenleg 33 körzetben működik influenza-figyelő szolgálat, ahonnan a háziorvosok mintát vesznek és küldenek be a járványügyi hatósághoz heti rendszerességgel. A szakemberek ezek alapján tudják megállapítani a különböző kórokozók jelenlétét.

Az influenza-járvány tehát még odébb van, a múlt hét végén viszont már megérkeztek az influenza elleni vakcinák, így elkezdődhetnek az oltások, amelyet a háziorvosok végeznek. Van aki folyamatosan minden nap olt, míg más egy előre kijelölt munkanapokon – mondta dr. Schranz Róbert. A védőoltás különösen azoknak fontos, akiknek nagy kockázatot jelent az influenza-fertőzés vagy annak esetleges szövődményei. Ezek közé tartoznak a hatvan éven felüliek, a krónikus légzőszervi, szív- és érrendszeri, vagy anyagcsere-betegségekben szenvedők, a várandós, illetve a gyermekvállalást tervező nők, valamint a csökkent immunitású személyek. A védőoltások javasoltak a szociális és egészségügyi intézményben dolgozók számára is.