– Polgármester vagyok, és van éppen elég teendőm, ezeknek szeretnék maradéktalanul eleget tenni. Van azonban az a határ, amikor – épp a köz megnyugtatása végett – személyes dolgokban is kénytelen vagyok megnyilatkozni – írja posztjában Ács Rezső.

Bejegyzésében kiemelte, egy polgármester legfontosabb feladata annak az intézményrendszernek az irányítása, amely az adott településen élő polgárok életét hivatott zökkenőmentessé tenni, a felvetődő gondokat orvosolni, ha szükséges, a bajba kerülteknek segítséget nyújtani. – Jómagam minden erőmet ennek a feladatnak rendelem alá 2014-ben történt első megválasztásom óta. Nem tartozom azok közé, akik szeretik a köz elé tárni a magánéletüket – van feladatom épp elég, és a habitusomtól is nagyon távol áll ez a magatartás.

– Van azonban az a határ, amikor – épp a köz megnyugtatása végett – személyes dolgokban is kénytelen vagyok megnyilatkozni. 2020 novemberében számoltam be betegségemről a nyilvánosság előtt, nem kívántam véka alá rejteni azt a személyes életemet meglehetősen megnehezítő állapotot, amellyel naponta vagyok kénytelen megküzdeni. Sajnos – bár akkor ez sejthető volt – az állapotom tovább rosszabbodott, mind a mozgásomat, mind a beszédemet illetően. Akkor is hangsúlyoztam – s ezt most is megerősíthetem –, hogy ez az egészségcsökkenés kizárólag testi, fizikai sérültséget jelent, nem járt és nem jár a szellemi képességek csökkenésével.

Nem én vagyok az első és egyetlen Magyarországon, aki fizikai fogyatékkal élve kénytelen a politikusi munkáját végezni: Kósa Ádám, az Európai Parlament magyar képviselője siketnémaként visz fontos – történetesen a fogyatékkal élők helyzetét segítő – ügyeket, Hirth Ferenc, néhai országgyűlési képviselőnk pedig súlyos autóbalesete után kerekesszékbe kényszerülve dolgozott három cikluson keresztül 2018-ban bekövetkezett haláláig a magyar parlamentben.

Soha nem érte őket támadás állapotuk miatt, aminek egyik fő oka az, hogy ezekben az intézményekben komolyan veszik azokat az európai értékeket, amelyek védik és egyenrangúnak tekintik a fogyatékkal élők méltóságát, személyiségi jogait, és elítélnek minden ezzel szembenálló magatartást, különösképpen a megalázást, gyűlöletkeltést, kirekesztő szándékot.

Mindezt azért vagyok kénytelen leírni, mert a betegségemről tett őszinte nyilatkozatom óta állapotom folyamatosan céltáblája politikai ellenfeleimnek s az őket kísérő „drukkereknek”. A közelmúltban – nyilvánvalóan a közelgő időközi választásnak köszönhetően – vérszemet kaptak ezek az erők, melyeket a helyi politikusok és az őket támogató média is folyamatosan ösztönöz. Újra előkerült a 2019-ben időlegesen sikeres, „ne a labdát, hanem a lábat” taktika: képtelen és valótlan állítások, ferdítések, nyilvánvaló hazugságok mellett folyamatos gyűlöletkeltés, uszítás zajlik ellenem nagy politikai támogatás mellett – írja a polgármester.

Képviselők nyilvános felületeken időszakos munkaköri alkalmassági igazolást kérnek számon, noha tudják jól, hogy ilyenre egy polgármester sohasem kötelezett; „friss videót” követelnek, ahol „a polgármester elmond egy megnyugtató beszédet sétálás közben”. Nehéz ezekre a barbárságot, érzéketlenséget tanúsító, a minimális emberi normákat is semmibe vevő, ám bizonyos társadalmi rétegekben kétségtelenül népszerűségnek örvendő megnyilvánulásokra reagálni. Különösen nehéz annak tükrében, hogy mindez egy olyan képviselőjelölt kampányának részeként jelenik most meg, aki korábban a szociális és egészségügyi bizottság tagja volt - emelte ki

Szeretném leszögezni, hogy folyamatosan végzem munkámat, és teszem is ezt mindaddig, amíg azt állapotom megengedi. A jelen helyzet követelte munkamegosztásban az engem helyettesítő alpolgármester, Gyurkovics János képvisel minden, a fizikai képességeimet meghaladó feladatban: nyilvános megjelenésekben, riportokban egyaránt.

Kérem, higgyék el, hogy ha valaki, én pontosan tudom, mit jelent egészségesnek lenni – és azt is, mit jelent az egészség iránt sóvárogni. Egészséges voltam, sportoltam, jól emlékszem, milyen az embernek a test minden adottságának birtokában lennie. És azt is tudom, milyen az, amikor a fizikai erő cserben hagyja az embert. Ezúton kívánom hát a most gyűlölködőknek, gúnyolódóknak, az ájtatos együttérzés köntösében a hatalom után kapkodóknak, hogy sose kelljen ezt az utat végigjárniuk. De ígérem, hogy ha mégis így esne bármelyikükkel, mindenképpen számíthat majd az együttérzésemre, támogatásomra, s ha lehetőségem lesz rá, a segítségemre – írja a Ács Rezső.

Nem vagyok optimista, hogy az időközi választás közeledtével ezek a hangok csendesednének, sőt bizonyos vagyok benne, hogy erősödni fognak. A hataloméhség, a bosszúvágy könnyen feléli az emberség utolsó morzsáit is. Mindezzel együtt sem betegségemre, sem a hisztériakeltésre nem kívánok a továbbiakban egyetlen szót sem vesztegetni. Polgármester vagyok, és van éppen elég teendőm, ezeknek szeretnék maradéktalanul eleget tenni – erre tettem esküt.

Köszönöm mindazok szeretetét és támogatását, akik munkámban folyamatosan biztattak és biztatnak. Jó szívvel és a legőszintébben kívánok minden szekszárdi polgárnak, a támogatóknak, politikai ellenfeleimnek és a most még gyűlölködőknek is jó egészséget – zárta bejegyzését a polgármester.