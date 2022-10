50 ÉVE „a megyében elsőként fejezte be az őszi vetést a dunaföldvári Alkotmány Termelőszövetkezet. A 97 hektár őszi árpa és 51 hektár takarmánykeverék után földbe került 555 hektáron a búza vetőmagja is. Végeztek a 32 hektár cukorrépa, a 26 hektár burgonya és a 172 hektár napraforgó szedésével és az 575 hektár kukoricából is betakarítottak 260 hektárt.”

50 ÉVE a Tamási Tsz-Szövetség nyolcnapos ausztriai tapasztalatcsere-látogatást szervezett termelőszövetkezeti szakemberek részére. Welsben megnéztek egy gépkiállítást. Linzben műtrágyagyárban voltak, Bécs környékén a cukorrépa-termesztéssel ismerkedtek és megtekintettek egy osztrák farmergazdaságot.

50 ÉVE „a dombóvári városi tanács elhatározta, hogy feltárja Dombó Pál várát, mely idegenforgalom szempontjából is előnyös lenne a városnak. Az egyedüli probléma, hogy a várrom Baranya megyéhez tartozik. A dombóváriak kérték, hogy ezt a területet csatolják Tolna megyéhez, és amennyiben ez megtörténik, kérhetik az Országos Műemléki Felügyelőségtől a feltárási munkák megkezdését.”