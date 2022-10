Váratlan volt és meglepetést okozott Krachun Szilárd számára nemrég egy bejelentés. Bátaapáti polgármesterét az Apáti-Ker Kft. ügyvezetője, egyúttal helyi vegyes kereskedés vezetője kereste fel hivatalában. A polgármester a legnagyobb közösségi portálra feltett bejegyzésével idézte fel a történteket.

„Ma délelőtt a boltvezető közölte, hogy délután a boltot már nem nyitják ki, mert (két alkalmazottjával együtt - a szerk.) azonnali hatállyal felmondanak és a felmondási időt nem töltik le. A felmondásukat azzal indokolták, hogy a bolt önkormányzati határozatban lévő nyitvatartási idejét, amelyet a lakossági felmérések alapján hozott a képviselőtestület, nem tudják vállalni. Ez a délutáni nyitva tartásra vonatkozik (a nyári időszakban 19 óráig, a téli időszakban 18 óráig). Az önkormányzat a következő nap a lakosságot tájékoztatni fogja a bolt helyzetéről. Azon fogunk igyekezni, hogy a bolt működését minél előbb visszaállítsuk.”

– Községünk önkormányzata a lakosság nyitva tartásra vonatkozó kérését szavazatával is megerősítette – közölte lapunkkal a polgármester. – A nyár elejétől működött is az új rendszer, egészen mostanáig. A bolt vezetője kijelentette, hogy vagy változtatunk a délutáni zárás időpontján, vagy délután munkatársaival együtt már ki sem nyit. Emlékeztettem arra, hogy a zárás időpontjáról testületi határozat van, ezt én egy személyben nem változtathatom meg, erre nincs jogköröm. Ezek után eltávozott, és valóban nem nyitották ki a boltot. Hadd tegyem hozzá, hogy ez az azonnali hatályú távozás kérdéseket vet fel. A Munka Törvénykönyvét áttekintve úgy látjuk, hogy nem állt fenn olyan ok, ami ezt a lépést indokolta volna.

Az már csak apróság ebben az egész ügyben, hogy a boltvezető két munkatársa nálunk jogilag nem is mondhat fel, hiszen ők nem önkormányzati alkalmazottak. A bolt vezetőjének viszont önkormányzatunk a munkáltatója. Nem kívánok senkit sem fenyegetni, de az effajta eljárásnak lehet jogi következménye. Hiszen létezik például kötelező felmondási idő is. Az esetleges jogi tennivalókról önkormányzatunk dönt, de hadd tegyem hozzá: biztos lett volna lehetőség kulturált módon megbeszélni a gondokat, és ha máshogy nem, rendes felmondással távozniuk az érintetteknek. Ezzel legalább időt kaptunk volna a szükséges tennivalók rendes ütemben történő elvégzésére. Én azt gondolom, hogy aki velem nem tud szót érteni, az magában is keresse a hibát.

A polgármester intézkedett, átmeneti megoldásként meghatározott időpontban a helyi cukrászda vállalta a kenyér és a tejtermékek biztosítását. Ezzel együtt a falugondnok és az önkormányzat is gyűjti a helybeliek igényeit és szervezi kisbusszal a bevásárlást. Már megvan az új ügyvezető személye, és így van remény arra, hogy a jelenleg zárva tartó üzlet a jövő hónapban újra kinyisson. Természetesen megkerestük a bolt eddigi vezetőjét is, arra kérve őt, hogy nyilatkozzon lapunknak a történtekről. Azt válaszolta, hogy nem kíván élni a lehetőséggel, és ahhoz sem járult hozzá, hogy a nevét közöljük.