Javában dolgoznak a pálinkafőzdék, a gyümölcs-alapanyagú cefrék mellett már a törkölypálinkák és párlatok is készülnek. A pálinkafőzdék vezetői azt mondják, sajnos évről évre egyre többen főzetnek ki ismerősnél, háznál vagy saját maguk alkotta készülékeken. Jelenleg egy háztartásban 86 liter 50 fokos pálinka készülhet.

A kölesdi Berényi István korábban azt mondta, hogy míg két éve huszonötezer liter pálinkát főzettek ki nála, addig idén ennek csak harmadát. Ennek oka, hogy egyre többen készítik otthon a pálinkát. Megváltoztak a szokások is. Többen kisebb tételeket főzetnének le egyszerre, ezt azonban csak kevés szeszfőzdés vállalja. A megrendelők egyébként jó minőségre vágynak, amit a házi előállítással nem biztos, hogy elérnek. Ez egy szakma, amihez érteni kell, és nem lehet könyvekből megtanulni, tette hozzá a szakember.

Kölesden egyébként – a régi áraikhoz képest – jelentősen emelkedett a főzetés díja. Ennek oka, hogy a pálinkafőzés sok energiát – áramot és gázt egyaránt – igényel. Ez pedig sokkal többe kerül a bérfőzdéknek, mint korábban. Pár éve még 650 forintot kértek itt egy liter lefőzött pálinka után, majd 750 forint volt tavaly, idén pedig az energiaárak drasztikus emelkedése miatt már 1100 forintba kerül egy-egy liter pálinka főzési díja.

Úgy tűnik, megrendelésük azért van, hiszen sárgabarackból is sok kisebb tételt hoztak a termelők és már a törkölyből is vittek hozzá, mondta Berényi István.

Nagy Attila, a harci székhelyű Brill Pálinkaház Kft. tulajdonosa szerint is sok a megrendelés. Ennek az lehet az oka, hogy az emberek örülnek az idei jó gyümölcstermésnek, amire évek óta nem volt példa. Sajnos náluk is emelni kellett a főzetés díját, idén már kétszer is, mondta a kiváló szakember. Náluk 1850 forintba kerül egy liter főzet. Egy ismerőse ennek ellenére megjegyezte, még így is a pálinka a legolcsóbb alkoholos ital, hiszen jó esetben a gyümölcsért nem fizetnek a termelők, így csak a főzetés díját kell kifizetni. És pálinkából amúgy sem lehet annyit fogyasztani, mint például a borból vagy a sörből.

Akik Harcra viszik a cefréjüket, azok tisztában vannak vele, hogy kiváló minőségű párlatot kapnak vissza. A harci Brill Pálinkaház jó híre legutóbb Gyulán erősödhetett tovább, hiszen az itt megrendezett Brillante Nemzetközi Pálinka- és Párlatversenyen idén a "2022 Legeredményesebb bérfőzdéje" díjat vehették át.

Nagy Attila elmondta továbbá, hogy míg idén egyre többen főzettek náluk, addig sajnos a vendéglátóhelyek forgalma visszaesett, emiatt tőlük kevesebb a megrendelésük.

Az otthon főzött pálinkák hetven százaléka nem megfelelő minőségű, ezt már egy másik pálinkaszakértő mondta. Bevett szokás, hogy a földes, lehullott gyümölcsöt szedik össze, hogy az ne menjen kárba. Holott jó pálinkát csak jó minőségű gyümölcsből lehet készíteni.

Fontos ismérv az alkoholtartalom is, amit a pálinkafőzdékben pontosan beállítanak. Egy felmérés azt mutatja, az emberek tizennyolc százaléka szerint akkor jó a pálinka, ha a gyomorban tüzet rak, és tizenhét százalékuk szerint az erős, torkot kaparó nedű az ideális. Talán nem meglepő, de a fogyasztók csupán két százaléka véli úgy, hogy a tökéletes pálinka alacsony (30 fokos) alkoholtartalmú.

A pálinkát évszázadokkal ezelőtt gyógyszernek tekintették. Buda környékén már a 13. századból találtak speciális égettboros (pálinkás) üvegeket. Mátyás korában pedig már különbséget tettek a gyümölcsből és a gabonából készült párlatok között. Az égetett szesz egyébként a 16. századig gyógyszernek számított.

Gyümölcsös, harmonikus a jó pálinka

Ezer fő megkérdezésével készített kutatást az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft., amelyben a 18 és 49 évesek körében mérték fel, hogy vajon kinek mitől lesz ideális a pálinka, számolt be a tanulmányról az agrarszektor.hu. A felmérésben részt vevők hatvanhat százaléka szerint az a jó pálinka, amelynek gyümölcsös az aromája, huszonnégy százalékuk szerint pedig az ideális pálinka lágy és harmonikus. A közepes (40 fokos) és magas (50 fokos) alkoholtartalom a megkérdezettek mindössze huszonhárom-huszonhárom százaléka szerint fontos.