Örömteli eseménnyel indult rögtön az év eleje Madocsán, január 1-től megkapta működési engedélyét az előző ősszel elkészült minibölcsőde, amelynek kivitelezése tavaly tavasszal kezdődött.

– Történelmi pillanathoz értünk: hét kisgyermeket befogadó minibölcsődével gyarapodott településünk – hangsúlyozta az új intézmény február 10-i megnyitóján Baksa Ferenc, a falu polgármestere, aki az átadón megköszönte az előző testület és elődje, Gelencsérné Tolnai Klára munkáját, ők indították el a pályázatot, és nyerték meg a támogatást.

– Nekünk már csak a megvalósítás maradt hátra – jegyezte meg a településvezető, aki lapunknak elmondta, Madocsának korábban nem volt bölcsődéje, az óvoda szomszédságában most átadott kis intézmény sokat jelent az itt élőknek, hiszen korábban a nagyszülők vigyáztak a picikre, ám manapság közülük sokan még aktív dolgozók. Madocsán azt tervezik, hogy amennyiben a lakosságszám megugrik, a vállalt ötéves fenntartást követően tovább bővítik a férőhelyek számát. Ezzel nem zárultak le az idei beruházások a faluban, megtörtént az Ady Endre utca felújítása, csaknem 40 millió forintos összegben és az idén még befejeződik a Mester és Újkender utca burkolatának több mint 40 milliós korszerűsítése is.

Baksa Ferenc polgármester és Molnárné Kiss Anita intézményvezető az új épület előtt. Beküldött kép.

Több százan vettek részt az idei falunapon, augusztus 13-án, amely Madocsa egyik legkomolyabb múltra visszatekintő rendezvénye. A program a Csurgó zenekar gyerekműsorával kezdődött, közben a művelődési házban megnyílt Koszorús Aranka „Szeretünk Madocsa” című kiállítása. Az érdeklődők megtekinthették Kuti Jana viseletkészítő és női szabó kiállítását is, aki újragondolt madocsai és más tájegységek viseleteit, kiegészítőit hozta el az eseményre. A faluház előtt sokadalom játszópark, népi játékok, kosár hinta, arcfestés, lufihajtogatás várta a gyerekeket.

Baksa Ferenc, Madocsa polgármestere délutáni megnyitóbeszédében hangsúlyozta, hogy a szülőfaluhoz eltéphetetlen szálakkal kötődik az ember, és erre segítenek emlékezni az ilyen napok. – Nekünk, akik itt töltjük mindennapjainkat, Madocsa többet jelent, mint a világ bármelyik nagyvárosa vagy az ország legszebb, leggazdagabb települése. Nekünk ez a falu a mindenünk, az utcái, a Duna-partunk, a vegyesbolt, a templomunk, „szőlőhögyünk”, az ismerős kutyák és persze mindenekelőtt az emberek, élők és elhunytak mind-mind együtt – tette hozzá, majd megemlékezett Gelencsérné Tolnai Kláráról, Madocsa elhunyt korábbi polgármesteréről.

Délután kihirdették a halászléfőző verseny eredményeit, az első helyezett Kovács Réka, a második Tarczal Zoltán, a harmadik helyet pedig Sereg József szerezte meg. A falunap programja a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület felnőtt és utánpótláscsoportjával folytatódott, késő délután öt órától a Berek Brothers zenekar, azután a Sógorok, Dj Szatmári és Szakos Andi lépett színpadra, este kilenckor pedig bál zárta az eseményt a Szamaras zenekarral.

Több százan vettek részt a falunapon. Fotó: Molnár Gyula.

Nagyon jól sikerült, és a vártnál többen vettek részt a szeptember 3-ai madocsai szüreti felvonuláson és az azt követő bálon – tudtuk meg Baksa Ferenc polgármestertől, aki kifejtette, tartottak tőle, hogy az ismét begyűrűző járvány és az iskolakezdés miatt kevesen lesznek. Ennek ellenére szép számban érkeztek lovas fellépők, néptáncosok és nézők is az eseményre. Mint mondta, a madocsaiak nagyon jól érezték magukat, és sikere volt a falu elmúlt évi történéseit viccesen megörökítő rigmusnak is. A polgármester örömét fejezte ki a virágzó helyi közösségi élet miatt, ami szerinte az itt élőknek és a sokféle civil szervezet összefogásának is köszönhető.

A szüreti felvonulás kora délután indult a madocsai faluháztól, a „bíró” házáig. Az iskola, a Puch és a Sarki kocsma előtt a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület felnőtt és utánpótláscsoportjának műsorát tekinthették meg a nézők. Ezt követte a csikósbemutató és a rigmus felolvasása. Sokakat vonzott az esti szüreti bál is, ahol hajnalig mulattak a Chardonnay partyzenekar zenéjére.

Lovasverseny: remélik, hogy az időjárás az ideinél kegyesebb lesz jövőre a versenyhez. Beküldött kép.

Szeptember 17-én első alkalommal rendeztek fogathajtó versenyt a faluban, amelynek a madocsai legelő adott otthont. Az I. Madocsai Fogathajtó Versenyen 24 fogat mérette meg magát, amelyre Bács-Kiskun, Somogy, Baranya Fejér és Tolna megyékből érkeztek hajtók. Sajnos az idő nem volt kegyes a programhoz, kisebb megszakításokkal esőben versenyeztek a fogatok, de az idő sem szegte kedvüket a hajtóknak, a rossz idő ellenére végig kitartottak. Öt versenyszámot rendeztek meg. A madocsai verseny eredményhirdetésének a díjait Baksa Ferenc polgármester és Zsikó Zoltán, a Tolna Megyei Önkormányzat alelnöke, míg a Tolna megyei bajnokság eredményhirdetésén, amit szintén itt tartottak, Pákolitz István, a Tolna Megyei Lovas Szövetség Fogathajtó Szakágának elnöke adta át. A verseny szervezői kifejezték, remélik, hogy jövőre szebb időjárási körülmények között, még több hajtóval és nézővel sikerül megszervezni a megmérettetést.

A mindennapok része az idősek tisztelete. Fotó: Beküldött kép.

Madocsa polgármestere az idősek világnapja és a Madocsai Nyugdíjas Klub megalakulásának 15. évfordulója alkalmából október első napján, szombaton köszöntötte a művelődési ház mozitermében megjelent szépkorú helybelieket. „Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött” – kezdte egy Sütő András idézettel beszédét Baksa Ferenc a megemlékezésen. Mint hangsúlyozta, Madocsán a mindennapok részét képezi az idősek tisztelete. – Önök képviselik számunkra a biztonság és az állandóság értékeit – szólította meg a közönséget – ezért talán a legfontosabb, hogy meséljenek a saját életükről, hiszen ez a tudás semmivel nem pótolható, hatalmas kincs az utódok számára. Ismernünk kell a múltat ahhoz, hogy értsük a jelent, és irányíthassuk a jövőt – tette hozzá.

.