Tárgyalták az energiamegtakarítást célzó intézkedések körét. A költséghatékonyság miatt a legfontosabb döntéseket az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények üzemeltetésében kell meghozni október 15-ig a vezetőknek, illetve a hivatal működési, nyitvatartási rendjét is érinteni fogják az intézkedések, továbbá a közvilágítás esetében is lesznek változások. Már biztos, hogy a karácsonyi díszvilágítás nem lesz kihelyezve. Pintér Szilárd polgármester hangsúlyozta, hogy az energiaválságból fakadó többletterheket nem kívánják a lakosságra tovább hárítani.

A képviselők döntöttek a végleges Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elfogadásáról a nyár végi második társadalmasítási kör és a Tolna Megyei Önkormányzat véleményezési folyamata után. A határozat elfogadása Dombóvár fejlődése szempontjából kiemelten fontos mérföldkőnek tekinthető, hiszen a továbbiakban az irányító hatósághoz kerülnek a fejlesztési célokat, projektterveket, forráskeretet tartalmazó dokumentumok. Pintér Szilárd polgármester bízik a kormány hatékony munkájában, s hogy a következő hét évre vonatkozó uniós forrásokból a tervezett település szintű fejlesztések megvalósulhatnak.

Ismét csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez Dombóvár. Az erre vonatkozó döntés szintén a legutóbbi ülésen született meg, a pályázó, feltételnek megfelelő diákok havonta 10 000 forint támogatást fognak kapni.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő rendelet módosításáról is tárgyaltak, amely szolgáltatás az idősek ellátásában tölt be fontos szerepet. A házi segítségnyújtásban alkalmazott készülékek cseréje időszerűvé vált, az új segélyhívó készülék már alkalmas a kétirányú kommunikációra. A korszerűsítésnek köszönhetően gyorsabban és hatékonyabban tudnak azonnali ellátást, több esetben életmentő beavatkozást eszközölni a szakemberek. A változásokkal kapcsolatos tájékoztatót az érintettek meg fogják kapni, a testület döntése értelmében a szociálisan rászorulók támogatást igényelhetnek a készülék térítési díjának kifizetésére. Szükség szerint az ellátottak körének bővítésére is van lehetőség.