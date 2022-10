A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) és partnerei október 28-án ismét megrendezik az Erőművek Éjszakáját, idén rekord számú résztvevővel, közel 70 helyszínen országszerte – jelentette be Kovács Pál a MEKH energetikáért felelős elnökhelyettese. Az érdeklődők ezen a napon betekinthetnek az erőművekben, a fűtőművekben és – idén először – a közműszolgáltatóknál zajló munka kulisszatitkaiba is. Tolna megyében az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tájékoztató- és látogató központja várja az érdeklődőket, de előzetes regisztrációt követően a 16 éven felüliek az erőmű üzemi területére is beléphetnek.

Az Erőművek Éjszakája programjaira október 13-ától már lehet regisztrálni. Minden tudnivaló ide kattintva érhető el.