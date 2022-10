– Vezényli a most ötvenéves Mözsi Bartók Béla Női Kart és a tolnai Fusz János Zeneiskola kórusát. Kezdetektől erre a pályára készült?

– Már a mözsi óvodában javasolta az óvónő a szüleimnek, hogy terelgessenek a zene felé – mondja Schmidt Zoltánné –, ami nem volt egyszerű ügy, akkor sem, ha ők nem ellenezték. Kórustagok voltak, ami nem került pénzbe, nekem viszont zongora kellett. Sokat dolgoztak érte, és pár év múlva megkaptam, gimnazista koromban is végig zongoráztam, miközben magyar-történelem szakos tanári pályára készültem. Az osztályfőnököm, Farkas Ferenc megkérdezte, hogy nem érdekelne-e az ének szak, mert szerinte ilyen zenei múltat veszni hagyni kár volna. Így aztán magyar-ének szakos diplomát szereztem.

– Rögtön a tolnai zeneiskolába került tanítani?

– Nem, általános iskolában kezdtem, az akkori 2-es számúban 1985-ben, ahol gyermekkórust is szerveztem. Született két fiam, akkor történt egy kis kihagyás, de hamar visszatértem, méghozzá úgy, hogy másodállásban már tanítottam zongorát a zeneiskolában. A gyerekeim műszaki pályára mentek, mérnökök, de mindketten tanultak zongorázni, és tízegynéhány évig a tolnai zeneiskola oszlopos tagjai voltak. Megérintette őket is a zene, aminek köszönhetően nyitottabb, empatikusabb emberekké váltak. Ahogy Kodály mondta. „Aki zenével indul az életbe, az evvel bearanyozza minden későbbi tevékenységét.”.

– S aztán jött a főállású zenetanárkodás?

– Igen, az akkori igazgató, Pirginé Somfai Zsuzsa vett fel főállásba 1991-ben. Zongorát, szolfézst tanítottam és kórust szerveztem. A zeneiskolai énekkar folyamatos működése 1995-től számítandó. Az utunkat országos dicsérő oklevelek, aranyminősítések jelzik. Ez egyébként kuriózum. Sokan nem tudják, hogy a zeneiskoláknak általában nincsenek kórusaik.

– És a másik énekkart, a mözsit mióta vezényli?

– A Mözsi Bartók Béla Női Kar 1972 óta működik. Az anyósom, Schmidt Józsefné volt az alapító karnagy, s még az anyukám is énekelt benne. Kezdetben húszan voltak, aztán, amikor 2007-ben átvettem a kórust, felment a létszám negyven fölé, most harmincan vagyunk. Lelkes, összetartó gárdát kaptam, de a hangzásvilágon némiképpen változtatni kellett. Nagy gondot fektettem a hangképzésre, hisz amilyen a karnagy, olyan a kórusa. Az igényes megszólalásra mindig kényes voltam. Új művekkel, nehezebb darabokkal bővült a repertoár; feszegettük a határokat. És itt is begyűjtöttük az elismeréseket: aranyminősítés, dicséretes arany, gálakórus minősítés.

– Milyennek ígérkezik a jövő? Beszippantja a digitális világ a fiatalokat, vagy hajlandóak eljárni kóruspróbákra, fellépésekre?

– Fiatalítani sajnos nemigen lehet. Középiskolások még esetleg el-eljárnak, de ha elkerülnek a városból egyetemre, már nem térnek vissza. Szervezünk közös koncerteket a gyermekkórussal és a női karral, hátha kedvet kapnak a csatlakozásra a felnövekvő nemzedék tagjai. Pillanatnyilag tetszik is nekik a dolog, aztán elsorvad a lelkesedés. Szerencsére nem sok időnk van ezen rágódni, mert mindig jönnek az új feladatok. A következő koncertünket november 19-én adjuk a tolnai templomban.

Kiváló pedagógus elismerést kapott

Schmidt Zoltánné 1963-ban született Szekszárdon. Mözsön nőtt fel, zeneszerető családban. Szülei énekkari tagok voltak a helyi vegyeskórusban. Diplomát Pécsen szerzett, magyar-ének szakon 1985-ben. Tanítani Tolnán kezdett a 2-es iskolában, ahol gyermekkórust is szervezett. Jelenleg a városi zeneiskola tanára és kórusvezetője, valamint a mözsi női kar karnagya. Mindkét együttes több aranyminősítéssel rendelkezik. A Bartók kórus fellépett többek között Budapesten, Keszthelyen, Bécsben és Tolna német partnervárosában, Stutensee-ben is. Partnerkapcsolatot ápol a sárvári női karral. Schmidtné boldog, mert szeretetteljes közegben dolgozhat, tehetséges és jóakaratú emberekkel, akiknek köszönhetően az ő neve is ismertté vált. Az idén a pedagógusnap alkalmából a Szekszárdi Tankerületi Központ kiváló pedagógusa elismerésben részesült.