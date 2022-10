Korábban portálunkon is jelentek meg személyéről írások. Az arteriográf atyjának is nevezték. Ez az általa megalkotott készülék pár perces vizsgálat alapján átfogó képet ad az erek állapotáról, illetve már korai fázisában is kimutatja az érelmeszesedést. Eredménnyel alkalmazható a magas vérnyomás gyógyításában és megelőzésében.

A professzor úr – a Magyar Hipertónia Társaság egyik alapítója, és hosszú évekig a főtitkára – nemcsak ezen találmányára volt joggal büszke. Hanem arra is, hogy Szekszárdon birtokot vásárolva bortermelésbe kezdett, és kiváló nedűket készített. Kadarkája és kékfrankosa egyaránt aranyérmes lett a mindig igen erős mezőnyben. Nem véletlen, hogy 2013-ban tagjai közé fogadta az Alisca Borrend, majd a Szekszárdi Borászok Céhe.

Kereken tíz évvel ezelőtt készült vele az a beszélgetés, melyben úgy fogalmazott, hogy hosszú távú tervei vannak a megyeszékhellyel. Ennyi idő adatott számára, immár a mennyei fényben emeli magasba a metszett üvegpoharat, amiben természetesen jóféle saját bor csillog.