A semmiből érkezett a hír: 75 éves korában elhunyt Maros Gábor. A legendás színművész halálát kollégája, Szacsvay László erősítette meg a Borsnak. – Holnap leszek 75 éves. Ki tudja, mennyi van még hátra, hiszen egyre-másra látja az ember, hogy elmennek a legnagyobb pályatársak. Most is például pár nappal ezelőtt tudtam meg, meghalt Maros Gabi– sóhajtott Szacsvay, hozzátéve: úgy tudja, korházban ápolták pár hete, ott érte utol a vég.

A színművész-operaénekes jó ideje gyengélkedett, szeptemberen került kórházba, 75. születésnapját is orvosi felügyelet alatt töltötte. Előtte tavaly is kórházba került, akkor sztrókkal.

Az Operettből indult

Maros 1971-ben kapott színészi diplomát a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Karrierje a fővárosi Operettszínházban indult, ahol 1971–1973 között, valamint 1976–1981 között játszott. 1973–1976 között átszerződött a József Attila Színházhoz. Ezt kövezően 1981–1988 között a Magyar Állami Operaházban lépett fel, majd 1988-ban a kecskeméti Katona József Színház, 1989-ben pedig a debreceni Csokonai Színház társulatának művésze lett. Később éveken át az amszterdami Concertgebouw-ban lépett színpadra, 1995–1999 között a Soproni Petőfi Színház tagja, 2000–2002 között a Vidám Színpad tagja, 2003 óta pedig a Sziget Színház színésze volt.

Sokoldalú művészként a prózai szerepek és a zenés műfajok sem jelentettek neki gondot. Musicalek, operettek és operák tenor szereiben is láthatták a nézők, de sokan szinkronszerepei alapján emlékezhetnek rá. Nemzetközi turnéi során Bécsben, Münchenben, Zürichben, Amszterdamban, Sydney-ben, New Yorkban és Jeruzsálemben is fellépett. Két gyermeke született, Gabriella és Fanni. Az utóbbi években Szekszárdon élt.