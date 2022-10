Egy évben egyszer közösen emlékezünk elhunyt szeretteinkre, barátainkra, ismerőseinkre. Ugyan egész évben, mindig a szívünkben-lelkünkben élnek, ám Mindenszentekkor nem maradunk egyedül a gyászban. A méltó emlékezés kellékei, a szokásos mécsesek, koszorúk már elérhetők a boltok, üzletek polcain. Még azok is átgondolják, hogy vásároljanak-e egy-egy újat, akiknek a múlt évről még maradt otthon néhány darab.

Szekszárdi kínai üzletben felfedeztünk olcsóbb teamécseseket, harminc forintot kérnek darabjáért. Ötvenesével az egyik áruházláncban ezerkilencvenkilenc forintért kapni, ez darabonkét huszonkét forintot jelent. A másikban ugyanennyi nyolcszázkilencvenkilenc forint, tehát a darabja tizennyolc forintba kerül. Mécsesekből igazán nagy a választék, van ledes is, két darab több mint hatszáz forintért, négy darab majd ezerért. Nem beszélve az üveg-, a fémfedeles-, a műanyag változatokról sok-sok száz forintokért, a nagyobbak pedig akár ezerötszázért vagy többért kaphatók.

A koszorúk közül jellemzően a toboz, a vessző, a moha alapúak érhetők el ezer forinttól háromezer forintig, nagyságtól, díszítéstől függően. Hogy a megfizethető árak mennyire befolyásolják a vásárlási kedvet, arról Pusztai György, dombóvári virágüzlet tulajdonos lapunknak elmondta, hogy sok szakmabelivel állapították meg: a multiüzletek és a százforintos boltok viszik el a vásárlóikat.

– Hiába akár négyszáz-ötszáz forinttal drágább egy tobozkoszorú a multiknál, mint náluk, nekik sokkal jobb a reklámjuk – mondta. Ismertette, hogy a mécsesekben ők sem igazán tudnak megújulni, hiszen azokat szériában gyártják, tömegáruk, ám a virágtálaknál, koszorúknál eleget tudnak tenni az egyéni kéréseknek. Hozzátette: a háború okozta gazdasági nehézségek miatt mindenkinek számít, hogy mi mennyibe kerül, az előzetes kalkulációik szerint emiatt a forgalmuk sokkal gyengébb lesz, mint az előző években.

Tolnainé Antalka Lídia paksi virágüzlettulajdonos elmondta, hogy szerinte az emberek az utolsó hétre időzítik a mécses- és koszorúvásárlást. Akik előre gondolkodtak, már leadták a rendeléseiket. Virágüzletükben minden évben próbálnak újítani, a koszorúikat kődíszekkel szívformában, keresztformában készítik, fafeliratos díszeik vannak. A koszorúik alapja a moha, a toboz, a selyemvirág, a virágtálakat száraz, selyem és élő virágokkal díszítik. Ő is azt tapasztalja, hogy fontos, mi mennyibe kerül, sőt, gyakran célszerűbbnek is tűnik az élelmiszervásárlások során egy-egy koszorút is megvenni a boltban, ám jó tudni, hogy a virágboltokban az igényesen díszített, különleges darabok találhatók.