Idén januárban indították útjára a városi könyvtárban az olvasási versenyt hagyományteremtő szándékkal. – A verseny eredményhirdetését szeptember 30-ra, a Népmese Napjára időzítettük. Ezen a napon eredményt hirdettünk, ahol megválasztottuk az Olvasókirályt és az Olvasóhercegeket – tájékoztatta lapunkat Steib Gáborné, a könyvtár vezetője. Az első verseny résztvevői kevesen voltak, így mindenki nyert, viszont nagyon szépen teljesítettek, fiú versenyzők lévén Királyt és Hercegeket avattunk. Természetesen koronázási ceremóniával egybekötve, amelyen a gyerekek osztálya és osztályfőnöke is részt vett.

Az Olvasókirály Turós Balázs lett, aki ötvenhárom könyvet olvasott el január óta. Az első Olvasóherceg címet Brandt Balázs harmincöt könyvvel, a második Olvasóherceg címet Thomka-Kosztica Koppány tizenöt könyv elolvasásával nyerte. A Népmese Napjáról sem megfeledkezve mesehallgatás is szerepelt a programban.

Turósné Nagy Nikoletta, az olvasókirály anyukája kérdésünkre azt válaszolta, fontos volt számára az olvasóvá nevelés. Kisfia, Balázs kilenc és fél éves, negyedik osztályos, jelenleg is négy kölcsönzött könyv van nála. – A férjemmel szerettük volna, ha a kisfiunk is megszereti az olvasást, ezért a könyvtárosunk segítségét kértem, hogy találjon Balázs számára olyan könyveket, amelyeket szívesen olvasna. Annak idején a dínós könyvekkel indult a pályafutásunk, és mostanra már eljutottunk a kalandregényekig és a különböző könyvsorozatokig.

Az édesanya kiemelte, szerették volna fiukat kirántani a kütyük világából, ezért azzal próbálták ösztönözni, hogy egy fejezet elolvasása után játszhat fél órát. Olyan könyveket vásároltak neki, amelyek őt is érdeklik, így kerültek képbe náluk a Minecraft-os könyvek is. – Fontos kiemelnem, hogy Balázs nem azért olvas, mert játszani akar, egyszerűen megszerette. A könyvtárunkban nagyon jó programokat is szerveznek a gyerekeknek, a nyári olvasótáboron is részt vettünk. Itt a kézműveskedés mellett olvasó élményeiket is megbeszélhetik a gyerekek, így vált nálunk menővé az olvasás – magyarázta Balázs édesanyja.

A könyvtáros elmondta, a verseny célja nem a versengés, hanem az olvasóvá nevelés egyik eleme, így a motiváció más. – Az eredményhirdetési „buli” és ajándékozás reményeim szerint növeli az olvasó kedvet és részvételt a versenyre, ami idén szeptember 30-án indul és kereken egy évig, jövő év szeptember 30-ig tart. Reményeink szerint az elsőhöz hasonlóan fog zajlani.