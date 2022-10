A város 33 millió forintot nyert a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány pályázatán, s ennek az összegnek jelentős részét járdaépítésre lehetett fordítani. Mivel több utcában is rosszak, vagy nem is léteznek járdák, itt a képviselő körzetében, a Szőlő-közben és a Major utcában megépítették, felújították azt. Még hátra van egy, a patakon átívelő híd elkészítése, amelyet régóta igényelnek a lakók, s – mondta a képviselő – a Szőlő közben, a járda mellett, a zúzottkő borította útfelületet is remélhetően még a tél beállta előtt meg fogják javítani.

Gyurkovics János előbb a számokról beszélt. A napokban befejeződött járdaépítések összesen bő 16 millióba kerültek, amelyből 12 és félmillió volt a JATE pályázatán nyert összeg és 3 és félmillió az önköltség. Ebből a Szőlő közi 67 méteres járda 4 millióba, s a Major utcában lévő, kétszer ilyen hosszú 8 millióba került.

A városban másutt is sok balesetveszélyes járdaszakasz van, és a mostani nehéz gazdasági helyzetben csak lassan folyik a felújítás, javítás. A város fontossági sorrendet állított fel, s ennek alapján felújítottak a Mecsek utcában is egy százméteres járdaszakaszt.