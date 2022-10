– A Tamási-Hús Kft. 14 milliárd forintos fejlesztését 3,5 milliárdos kormányzati támogatással személyesen Ön jelentette be 2021 januárjában. Az eltelt 21 hónap alatt sikerült maradéktalanul megvalósítani a célokat? Avagy módosított ezeken a pandémia és a háború okozta gazdasági válság?

– A Tamási-Hús nagyon bátor döntést hozott akkor, amikor a világjárvány időszakában egy nagy volumenű beruházássorozatot határozott el, és ahogyan azt itt szemrevételezhettük, sikerült is véghez vinnie – válaszolta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. – Tizennégy milliárd forintból itt egy új üzem épült, új raktárkapacitás jött létre, új technikai eszközöket vásároltak, a bacon előállítási kapacitásukat megduplázták, aminek nyolcvan százaléka ráadásul exportra megy, és 255 új munkahely is létrejön. Ez a beruházás is világosan bizonyítja, hogy igenis lehetséges kimaradni az európai recesszióból, lehetséges a magyar gazdaságot növekedési pályán tartani. Egyvalami kell hozzá, hogy folyamatosan jöjjenek a beruházások Magyarországra.

– A fejlesztés bejelentésekor lapunknak azt nyilatkozta: „Büszkék lehetünk, mert miközben világszerte 42 százalékkal estek vissza a közvetlen külföldi beruházások, addig Magyarországon rekord, 140 százalékos növekedést tudtunk felmutatni 2020-ban.” Miként alakultak, s mit takartak ezek a számok 2021-ben és idén?

– A magyar gazdaság erejét és a sikeres kormányzati válságkezelést egyaránt bizonyítja, hogy 2021 a rendszerváltás óta eltelt időszak legsikeresebb éve lett. És ezt azért is érdemes kiemelni, mert a világgazdaságnak ez egy fekete időszaka volt. Miközben 2020-ban és 2021-ben a válság miatt mindenütt visszaesett a gazdasági teljesítmény, hazánk kiemelkedő eredményt mutatott fel, hiszen a tavalyi évi 6,7 százalékos növekedésnél nem volt korábban nagyobb, a tavalyi 119 milliárd eurós export is rekord, soha annyi beruházás nem jött Magyarországra, és soha annyian nem dolgoztak Magyarországon, mint 2021-ben, így az tehát egy abszolút rekordév volt. Most pedig azt látjuk – pedig még csak október vége felé járunk –, hogy már megdőlt a beruházási rekord. Elmondhatjuk, hogy soha annyi beruházás nem jött Magyarországra, mint az idei esztendőben, még 2021-ben sem. Azt is látjuk előre, hogy az exportrekordot is meg tudjuk dönteni. Mindez azt mutatja, helyes az a kormányzati elképzelés, amely szerint nem a munkanélküliség finanszírozásával, nem szociális kiadások növelésével, hanem a beruházások előmozdításával, ösztönzésével és támogatásával lehet növekedést fenntartani még a nehéz időszakokban is.

– A háború okozta recesszió réme miként hat a kormány által meghirdetett gazdaságélénkítő programra? Mik a további terveik?

– Ugyanazt kell csinálnunk, amit a Covid nyomán kialakult gazdasági válság esetében is. Azt sem gazdasági okok, hanem a világjárvány váltotta ki, a mostanit pedig egy biztonsági krízis. Ezúttal is segíteni kell a vállalatokat abban, hogy fejlesszenek. Ne felejtsük el, hogy a Covid alatt adott támogatásokból létrejött beruházások miatt van a mostani növekedés! A most adott támogatásokból megvalósuló fejlesztések pedig a jövőben jelenthetnek újabb gazdasági növekedést. A beruházások további ösztönzése a legfontosabb feladatunk, amihez pedig elengedhetetlen három területen a biztonság: a politikai stabilitás, az energiaellátás stabilitása és a fizikai biztonságunk. Ha e hármat garantálni tudjuk, akkor növekedhet a gazdaság. Márpedig, ha végignézünk most Európán, azt láthatjuk, hogy Magyarország egyedülálló módon tudja ezt teljesíteni.

– Ezért tartott ki Orbán Viktor miniszterelnök amellett, hogy hazánkra ne vonatkozzon a gázársapka?

– Igen. Magyarország ezzel jobb helyzetben van, mint a kontinens többi országa, mert mi nem adtuk föl azt a megközelítésünket, hogy az energiaellátás nem ideológiai, nem politikai, hanem fizikai kérdés. Aki politikailag, ideológiailag közelített e kérdéshez, az most bajban van. Mi, akik fizikai alapon, racionálisan kezeljük ezt az ügyet, mennyiségileg rendben vagyunk. Míg a magyarországi tárolókban lévő földgáz az éves fogyasztásunk ötven százalékát, európai szinten csak az éves fogyasztás huszonhét százalékát fedezi a betárolt mennyiség. Ez világosan mutatja, hogy mi követtünk helyes politikát. A mi biztonságunkat földgázellátás szempontjából két tényező adja. Az oroszokkal kötött hosszútávú szerződés, melyről nem vagyunk hajlandók lemondani, s ezért is volt fontos, hogy mentességet kapjunk az ársapkák alól, amit sikerült csütörtök éjjel kiharcolni. A másik a Török Áramlat, amely déli útvonalon keresztül szállítja a gázt Magyarországra. Amíg él a hosszútávú szerződésünk, és amíg biztonságosan működik a Török Áramlat, addig a mi földgázellátásunk rendben.

– A napokban elindított Nemzeti Konzultáció több kérdése is érinti a paksi bővítést. Mit vár a kormány, illetve személyesen Ön, milyen eredményt hozhat?

– Nagyon remélem, hogy az emberek nagy számban vesznek részt a Nemzeti Konzultáción, mert a szankciók kérdése a következő időszakban meghatározó lesz az emberek mindennapi élete szempontjából! Jól látszik, hogy a szankciók alapvetően kudarcot vallottak, a hozzájuk társított elvárások – az Európai Bizottság ígéretei a háború gyors befejezéséről és az orosz gazdaság térdre kényszerítéséről – egyáltalán nem teljesültek. Sőt, az ellenkezője történik annak, amit mondtak. Ami pedig Paksot illeti, én azt gondolom, hogy a két új atomerőművi blokk a magyar energiaellátás hosszútávú záloga. Biztosítják, hogy függetlenítsük magunkat a nemzetközi energiapiac ésszerűtlen ármozgásaitól. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy gyorsítsuk a beruházást, nem tettünk le arról, hogy 2030-ra működjön Paks II.

– A konzultációs kérdőívben ezzel kapcsolatosan megfogalmazott kérdésekre adott pozitív válasz befolyással lehet Brüsszelre?

– Az megerősítheti egyrészt a mi elkötelezettségünket, másrészt pedig világosan megmutatja az Európai Uniónak, Brüsszelnek, hogy mi magyarok ezt a beruházást akarjuk.

– Komoly változások voltak az elmúlt hetekben, hónapokban a Paks kettes projekt életében. Milyen munkák zajlanak most az építési területen, azaz a kerítésen belül, illetve azon kívül?

– Zajlik a talajkitermelés, egyelőre mínusz öt méteres szintig, majd ezt követően megyünk mélyebbre. Ez a legalapvetőbb munkálat, mindaddig, amíg kellő mélységben nincs kitermelve a talaj, addig az építkezés nem tud megindulni. A résfaltesztek is zajlanak, a betonkeverőüzem építése és a Duna-híd építése is. Ezek az előkészítő beruházások kiemelt fontosságúak, hogy jövő év októberében-novemberében az új blokkok tényleges építése is elkezdődhessen.

– Ez azt jelenti, hogy az elvárt ütemezésben zajlanak most a munkák?

– Nézze, az ember soha nem elégedett, mert mindig szeretné, ha gyorsabban haladnának a dolgok. De azt tudom mondani, hogy a jelenlegi körülmények közepette, amit ki tudunk hozni a menetrendből, azt kihozzuk.

– Sokak számára megdöbbentő videót tett közzé az amerikai nagykövetség, amelyben lényegileg azzal vádolja a kormányt, hogy oroszbarát és amerikaellenes. Ön miként értelmezi ezt?

– Mi természetesen a jó kapcsolatra törekszünk az Egyesült Államokkal, s ez sikerült is mindaddig, amíg Donald Trump volt az elnök. Akkor valóban a kölcsönös tisztelet jellemezte a kétoldalú együttműködést. Amióta a demokrata adminisztráció vezeti Amerikát, azóta ez – sajnos ki kell mondani – eltűnt, és egyelőre nyomokban sem látszik, hogy vissza tudna térni. Ez a videó egy olyan nyilvánvalóan hazug provokáció, amely abszolút felháborító és szükségtelen. Nem pontosan értem, miért kellett ezt csinálni. Ha komolyan gondolják, hogy szövetségesei vagyunk egymásnak, akkor ennek a videónak az elkészítése ezen álláspont hiteltelenítése. Az ember a szövetségeseivel, a barátaival nem viselkedik így.

– A fentiek is igazolják, hatalmas nyomás van a kormányon, a külügyminiszteren. Miként lehet tűrni a rengeteg stresszt?

– Ha visszatekintünk az elmúlt tizenkét és fél évre, amióta kormányzunk, azt látjuk, hogy a világ folyamatosan válságról válságra haladt. Amikor ezekkel a válságokkal szembenéztünk, mindig sikerült olyan válaszokat találnunk, amelyek nyomán a válságok után erősebbek lettünk. Kerítést építettünk, nem engedjük be a migránsokat. A Covid okozta válság után jött a legsikeresebb gazdasági év, erősebbek lettünk. Az eredmények igazolják, hogy igenis ki kell tartani a nemzeti érdek, az arra alapuló álláspont mellett. Aki meghunyászkodik, enged a nyomásnak, a könnyebb ellenállás irányába megy, az elbukik. Mi ezt soha nem tettük, kitartottunk a nemzeti érdek mellett, Ezért van az, hogy Magyarország ma nem csak hogy áll a lábán, hanem remény van arra, hogy ebből az európai recesszióból ki tudunk maradni. Ez erőt, elszántságot ad nekünk.