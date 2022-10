Ámulattal hallgatták tanárok és diákok egyaránt dr. Orsós Zsuzsanna kutató előadását kivételes életpályájáról. A kutató munkájáról és decsi kötődéséről is mesélt a jelenlévőknek.

– Sokszor tartok előadást általános iskolákban és gimnáziumokban egyaránt, ahol a pedagógusoknak több témában is igyekszem a segítségére lenni. A decsi iskolában is vannak hátrányos helyzetű diákok, akik közül sokan most fognak pályát választani, ezért kérte a segítségemet az intézmény vezetése. Saját életutam bemutatásával próbálom a gyerekeket inspirálni, megmutatni azt, hogy kellő kitartással, hittel és akarattal bárki elérhet bármit – hangsúlyozta dr. Orsós Zsuzsanna.

A kutató lapunknak elmondta, hogy Németkéren nőtt fel, egy szegény család hetedik gyermekeként. Cigány származását egyáltalán nem titkolja, inkább büszke rá, és segíteni szeretné a hátrányos helyzetű embereket. – Az általános iskola befejezéséig tulajdonképpen esélyem sem volt a falu határait átlépni, ahol éltem. Pályaválasztás előtt álltam, amikor az egyik tanárommal beszélgettem, aki azt tanácsolta, hogy Pécsen, egy nagyon jó gimnáziumban kellene folytatnom a tanulmányaimat, ezért – képzeljétek el – tizennégy évesen hoztam egy döntést, és csináltam valami olyan új dolgot, amit előttem a családomban nem csinált még senki – emelte ki a pályaorientációs bemutató során Orsós Zsuzsanna.

A kutató többször hangsúlyozta előadása során, hogy a család szerepe nagyon fontos az ember életében, ugyanakkor a hátrányos helyzetű gyerekeknek lényeges megmutatni, hogy sok esetben nem szabad az addig ismert mintázatot követni. Ha valami nem működik jól, azt nem szabad utánozni. Dr. Orsós Zsuzsanna nyomatékosította, attól, hogy valaki rossz körülmények közt nő fel, még bármit elérhet az életben, sok minden csak elhatározás és kitartás kérdése.

Saját édesanyját hozta fel példaként, aki írni és olvasni sem tudott. Bár ő maga sem gondolta volna, hogy egyszer doktori címet fog szerezni, kitartással nemcsak hihetetlen sikereket ért el a munkájában, de rengeteg embert ismert már meg a világ különböző tájairól. Ahogy ő fogalmazott: bár még nem járta be a világot, de már látta mind a három óceánt.

Dr. Orsós Zsuzsanna több kitüntetést és díjat vehetett már át áldozatos munkájáért. Többek között 2019-ben megkapta a Generációkért díjat és 2020-ban a Magyar Arany Érdemkeresztet is. A rákkutató interjút is adott lapunknak, melyet rövidesen olvashatnak majd.