A programok szervezői a világ minden részéről interneten, Zoomon keresztül kapcsolódnak a világjáték nyitó eseményéhez, így teszi majd ezt Szekszárdról Kindl Gábor is, aki kilenc évvel ezelőtt elindította a Forgass a Földért világprogramot. Az amerikai nyitóünnepen jelentik be, hogy milyen, már hagyományos, illetve új feladatok megoldására kérik majd a most kezdődő évad során résztvevőket.

A Shoot for Earth/Forgass a Földért! filmes játék jövőre lesz tíz éves. Mint azt korábban megírtuk, a jubileumra világjátékot szerveznek Szekszárdon.