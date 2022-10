A nyílt ülésen tárgyalt napirendi pontok közül – jelentőségét tekintve – kiemelkedett a helyi adókról szóló rendelet módosítása. Fauszt Józsefné az előterjesztés tartalmát összefoglalva azt mondta: a magánszemélyek kommunális adójának mértékében 2011-óta nem volt változás, a testület most erre tesz javaslatot. Oly’ módon – folytatta a pénzügyi osztályvezető –, hogy az eddigi 10.000 forintos éves adótétel 15.000 forint, míg az eddig hatályban lévő 8.000 forintos díjtétel 12.000 forintra emelkedik, mindkét esetben 2023. január 1-jétől.

Fauszt Józsefné hozzátette, előbbi a lakásokra, lakásbérletekre, utóbbi a gazdasági épületekre, pincékre présházakra, telkekre vonatkozik. A részletes szabályozás a város weboldalán, illetve a testületi ülés előterjesztéseinél is olvasható. Az emelést többek között azzal indokolta – a 11 éve változatlan mértéken túl – hogy a jelen gazdasági helyzetben nem csak takarékossági, kiadást csökkentő, hanem bevételnövelő intézkedésekről is döntenie kell a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében.

Azt is világossá tette, hogy a január 1-jétől bevezetett adómérték összhangban lesz a környező városokban tapasztaltakkal. Jóllehet az e tekintetben megvizsgált önkormányzatok már évekkel ezelőtt ezt vagy ennél magasabb mértéket állapítottak meg. Fauszt Józsefné a számok tükrében kifejtette, az önkormányzatnak éves szinten mintegy 28,5 milliós többletbevételt eredményez a döntés, ami a családoknak havi bontásban 417 forint többletköltséget jelent.

A pénzügyi osztályvezető kiemelte, hogy az adóemelés mértékének emelésével a fizetési kötelezettség alól mentesülők köre is bővül. Nem kell kommunális adót fizetnie, aki esetében a közös háztartásban együtt élők nettó jövedelme egy főre vetítve nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 180%-át. Szintén mentesül a fizetési kötelezettség alól az az egyedül élő, akinek nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át; az a 70 éven felüli egyedül élő, akinek havi jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum 320 %-át; azok a 70 éven felüli együtt élők (házastársak, élettársak), akiknek a havi jövedelme egy főre vetítve nem éri el a nyugdíjminimum 220 %-át. E kedvezmény akkor is megilleti a magánszemélyeket, ha már egyikük 70 éven felüli.

További emeléséről is döntöttek a város vezetői a szerdai tanácskozáson, ez pedig a helyijáratos viteldíj és bérlet ára. Ez is 2023. január 1-jétől hatályos. A napirend előterjesztése is rögzíti, hogy 2018 óta változatlan volt a helyijáratos jegy és bérlet ára. A megnövekedett energiaárak miatt az önkormányzat kiadásai is emelkedtek, így a helyi személyszállítási közszolgáltatás bevétellel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítése a város számára megnövekedett terhet jelent. Mindezek alapján arról döntöttek a képviselők, hogy a jelenlegi 175 forint helyett 250 forint lesz a jegyár. Tekintettel arra, hogy a menetjegyet az alkalmanként utazók veszik meg, valamint a helyközi járatok legalacsonyabb jegyárával azonos lesz immáron, várhatóan nem jelent a lakosság számára jelentős többlet terhet.

Az említett két napirend mellett többek között elfogadták a Varázskapu Bölcsőde és Óvoda szakmai programját, a 2021/2022-es nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót, valamint véleményezték az intézmény munkatervét. A napirendnél Filóné Ferencz Ibolya megköszönte az intézmény valamennyi dolgozójának példaértékű munkáját. Örömét fejezte ki, hogy a beszámolóban is olvasható szülői visszajelzések is megerősítik mindezt. Azt mondta, hogy az önkormányzat – lehetőségeihez mérten – a jövőben is mindent megtesz az intézmény zökkenőmentes működtetése, fejlesztése érdekében. Így volt ez az elmúlt időszakban is, amikor százmilliós nagyságrendű fejlesztésekkel segíthette a mindennapi működést, korszerű feladatellátást.