Eldobált szemét, gondozatlan növényzet néhány ház előtt, rossz állapotú járdák – többek között ezen gondokra vártak megoldást azon szekszárdiak, akik tegnap elsétáltak Szollár Zoltán szabadtéri utcafórumára. A megyeszékhely 4. számú választókerületének Fidesz-KDNP színeiben induló jelöltje hétfőn este a Kadarka és Klapka utcák sarkánál, az esemény okán asztalokkal és padokkal is ellátott helyszínen várta a közönséget. Jöttek is szép számmal és tettek is fel kérdéseket, avagy éppen javaslatokkal álltak elő.

– Nagyon jó lenne, ha ebben a körzetben is olyan képviselő lenne, aki az említett problémákat figyelembe veszi és tesz is az itt lakókért – fogalmazta meg egy hölgy az általános igényt. Máté Péter képviselő erre azt válaszolta, hogy Szollár Zoltán olyan ember, aki nyitott szemmel jár és látja az említett gondokat. Böröcz Máté hozzátette: személy szerint örül annak, hogy Szollár Zoltán elvállalta a jelölést, mert nagyon jó látni azt az eredményes és hasznos, máshol is alkalmazható civil tevékenységet, amit közvetlen környezetében – a Felsővárosban – végez.