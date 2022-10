A hétvégén szervezték meg a hagyományosnak számító nagyszékelyi búcsút. A két napos rendezvényen szombaton programokkal, vasárnap istentisztelettel és búcsúi vásárral kedveskedtek a helyieknek.

Az istentiszteletet megyénk legnagyobb református templomában tartották, melynek különlegessége, hogy két templomot építettek egybe. Egy árpádkori kistemplomot és a tizenkilencedik században épült nagytemplomot, azonban a két épületben nincs átjárás. A templomegyüttes egész Európában egyedülállónak számít, melyet 2020-ban Tolnaikummá minősített a Tolna Megyei Értéktár Bizottság.

– A református egyházközösség idén október 30-án tartotta az újbor ünnepét, és ilyenkor rendezzük meg a Kirchenfestet, amelyet a régi, nagyszékelyi német gyülekezet is megtartott. Ezenfelül minden hónap utolsó vasárnapján úrvacsorai közösségre jövünk össze, így ma is. Az újbor ünnepéhez kapcsolódott a mai igerész, a prédkáció és az énekek is – emelte ki Csapkovics Bertalan, református lelkész.

Csapkovics Bertalan elmondta felekezetükbe negyvennégyen tartoznak, de rajtuk kívül gyerekek is járnak a misékre, foglalkozásokra.

– A gyerekek a vasárnapi istentiszteleten velünk maradnak az első énekig, majd ezt követően külön, nekik szóló istentiszteleten vesznek részt a parókia mögött található gyülekezeti házban.